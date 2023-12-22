政見轉播遭卡！侯辦促媒體勿淪為當權者工具

國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲。（中評社 資料照) 中評社台北12月22日電／“中選會”20日舉辦首場2024候選人電視政見發表會，但三立電視、民視YouTube遭質疑，轉播國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲發言時，都有插入廣告或片段消失的情況。侯辦22日批評，媒體淪為當權者工具，成為新的威權審查，大開民主倒車，NCC應針對該電視台偏頗轉播的方式予以回應。



《中時新聞網》報導，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，接到許多民眾投訴，三立電視台選擇性轉播三名候選人發表政見的片段，相較賴清德部分一字不漏轉播，侯友宜的發言卻數次被切斷、插播廣告，必須對此表達遺憾跟譴責，有失媒體第四權客觀、衡平的立場，也侵害民眾知的權利，擔心媒體淪為當權者工具，成為新的威權審查，大開民主倒車，NCC應針對該電視台偏頗轉播的方式予以回應。



黃子哲也提到，先前侯辦在三立電視台託播廣告，三立都已經同意上架並播出，結果背後竟疑似因綠營高層的政治黑手介入，導致廣告中途下架。這樣的媒體環境非常不健康、不正常。後續政見發表會中，希望電視台在轉播過程，要顧及媒體第四權角色跟人民知的權利，不要再當特定政黨的政治打手，用公正衡平原則來轉播。