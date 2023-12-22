民眾黨推居住正義四政見　期許推廣全台

民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊、周榆修召開居住正義記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月22日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨不分區“立委”侯選人黃珊珊、周榆修，以及OURs都市改革組織彭揚凱秘書長今日召開政見記者會，提出民眾黨之“居住正義”四政見，包含開徵囤房稅、空屋稅，引導空屋出租使用；社宅採輪候制，監督政府積極推動；推動租屋透明化，可抵稅、設籍、領租補；改革區徵與重劃，必須供給平價住宅。



台灣民眾黨不分區“立委”候選人22日上午於新莊“民眾黨2024候選人柯文哲競選總部”召開居住正義記者會，民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊、周榆修及彭揚凱出席。黃珊珊、周榆修兩位分享了過往在台北市政府服務期間，在台北落實居住正義的經驗，並期許未來進入“立法院”能將北市的經驗推廣至全台。



黃珊珊表示，居住正義是一個關乎每個人民的重要議題，也是民眾黨的政策主軸之一。她認為台灣要落實居住正義必須從稅制、都市更新和建造社會住宅等方面，共同提出整體的規劃來執行。



黃珊珊認為房地產的價值和稅金應公開透明。她指出，目前台灣的稅制對於房地產的課稅方式，並不符合市場的實際價值，而是根據過時的標準地價來計算。這樣的做法，不僅造成了稅收的損失，也鼓勵房地產的投機炒作，導致房價被人為推高。她主張，應該採用實價登錄的方式，讓房地產的交易價格和稅金都能夠公開透明，並且對於持有多套房屋的人，加強課徵房屋稅，以抑制投機需求，減少房屋空置，增加房屋流通。她也肯定了民眾黨2024大選候選人柯文哲任台北市長期間推出的稅制改革，例如降低單一且自住的稅率，以及推動囤房稅和空屋稅的立法。



周榆修認為，分級租金補貼是一種能夠讓租屋者住得起的制度，但也是一個需要“中央”和地方配合的政策。他指出，柯市府在2014年率先在全台擬定分級租金補貼制，考量到家戶的人口數、坪數和租金的合理負擔，為租屋者提供不同程度的補貼。他也批評了時任台南市長的民進黨2024大選候選人賴清德，反對社會住宅，認為台南市不需要社會住宅，顯示了賴清德的短視和無知。他也呼籲“中央政府”，不要衹有在選舉前才想到要推動相關的修正，而是要持續的在居住正義上面的努力。



黃珊珊認為，都市更新是一個能夠讓老舊的城市煥然一新的機會，但也是一個需要平衡各方利益和考量社會公益的挑戰。她指出，台灣的許多城市，都是在50多年前開始大量建造房屋，但是隨著時間的推移，這些房屋已經老舊破損，不符合現代的居住需求和安全標準。然而，由於都市更新的程序複雜，獲益分配不均，社區參與不足，以及缺乏公共設施的配套，導致許多都市更新的案例難以進行，或者衹有少數人從中受益，而忽略了社會公益和居住正義的考量。