大陸恢復進口台灣石斑魚　蘇清泉：喜從天降

中國國民黨2024候選人侯友宜與不分區“立委”候選人蘇清泉（右）都高度關心南台灣養殖戶的生計。（照:蘇清泉提供） 中評社屏東12月22日電／大陸國台辦22日宣布即日起恢復台灣石斑魚輸入。為此奔走兩岸的中國國民黨不分區“立委”候選人蘇清泉22日表示，看到這個消息，真是百感交集，回顧這一年多以來，每次到魚塭陪伴養殖的鄕親，與他們同嘆息同哀傷，眼看他們“血本無歸、欲哭無淚”，那種感受真是非三言兩語所能言明。如今欣見大陸重新開放石斑魚進口，真是有種“喜從天降”的喜悅感。



在屏東行醫的蘇清泉表示，回首近幾個月來，2024候選人侯友宜及國民黨主席朱立倫每次南下，都特別委託和囑咐他，務必想盡辦法，奮力為鄉親打開農魚產品的通路，畢竟為屏東鄉親“顧肚子”才是王道。他要向全屏東鄉親及台灣民眾報告：“我們做到了！”，不管是任何職位，只要是屏東鄉親的需求，他都會全力以赴！



蘇清泉指出，一年多來清泉接受屏東鄕親的請託，奔走於兩岸相關當局和養殖魚民之間，其過程的繁瑣及辛酸，整個服務團隊用盡心力，協助輔導鄉親改善養殖流程，從建立“產銷履歷”到逐池“用藥管控”，從“種苗管理”到“水質記錄”，其中的點點滴滴，都是清泉和漁民鄉親一起打拚出來的，今天傳出的“喜訉”，真的令人欣慰。



國台辦發言人朱鳳蓮今日在記者會表示，輸大陸石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。據瞭解，一些台灣石斑魚養殖企業獲得首批註冊登記，這些企業即日起可向大陸輸出石斑魚。只要堅持“九二共識”、反對“台獨”，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。我們願意與島內有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。







