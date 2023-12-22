小笠原：賴清德領先幅度無法斷定不會翻盤

小笠原欣幸發表2024大選投票前三個星期的選情分析。（照片：小笠原欣幸臉書） 中評社台北12月22日電／日本學者小笠原欣幸22日在台日同步發表台灣2024大選選前三周選情分析，原文刊登於《東洋經濟線上》，台灣《鏡週刊》刊出中譯版本。文中指出中國國民黨候選人侯友宜的民調，緊追民進黨候選人賴清德。賴雖領先幅度縮減，但第三的台灣民眾黨候選人柯文哲被棄保更多可能有一定的難度，而前各陣營的招數、攻防的方式都已攤牌，賴清德最終驚險過關的機會較高。



不過，小笠原欣幸也表示，賴清德領先的幅度也無法讓人斷定“不會翻盤”，只是鑑於目前焦點圍繞在內政議題上，選舉情勢要突然發生劇變並不容易，如果侯友宜想要翻轉戰局，需要一些出乎意料的新素材，或者外部因素才有機會。



小笠原欣幸分析，賴清德領先幅度之所以縮小，主要是受到藍白合談判議題的影響，侯友宜應對得宜，成功大幅提振聲勢，並透過選擇深藍的趙少康來擔任副手候選人鞏固陣腳，侯友宜的挑戰在於如何提升年輕人和中南部地區的支持度，但在僅剩3星期下，能夠取得多大成果仍然是未知數。



小笠原欣幸指出，這意味著在野黨要翻盤的條件，可能需要依靠是否會出現“突發事件、醜聞爆料或外部的影響”，但基於薄弱事證或炒冷飯的爆料往往效果有限，甚至有激起反感的風險，真正能影響選戰情勢的，要看是否為“全新的”、“令人震驚的”的素材，以及具有一定根據。



小笠原欣幸也說，雖蔡英文政府至今沒有高層官員涉及貪污被揭發的事例，但民進黨執政的地方政府中，仍不時有部分官員涉貪案例，加深在野黨支持者對民進黨的不信任，使得民進黨陷入被動，10月到11月間民進黨相關人士涉入5起女性醜聞相繼被爆料。這些醜聞與在野黨所抨擊的民進黨因長期執政導致紀律渙散的方向一致，對整體形象造成一定傷害。



小笠原欣幸也提出觀察，這次選戰3位候選人均為本省人出身，都明確反對“一國兩制”，並主張維持“中華民國”現狀，因此台灣認同並未成為主要的選戰議題，對於過去搭上“台灣認同”順風車來擴大聲勢的民進黨來說，等於“無從借力”的情況，3候選人都有可能獲得來自抱持著寬鬆溫和的台灣認同者的支持，因此這次的選票流向，比以往任何時候都更為複雜。



小笠原欣幸並指出，對於如何界定與中國大陸的距離，民意也呈現高度分歧，有對中國大陸抱有強烈的防備心態者，也有對中國大陸交流持開放態度者，其中有人樂觀地認為只要與中國大陸維持交流，就可以規避最糟的情況（如中國大陸動武），這個觀點也與在野黨候選人的主張相吻合，因此他認為，隨著選戰進入最後階段，如何定位與中國大陸的距離會開始成為聚焦議題。