柯文哲農地挖出廢棄物？竹市環保局稽查否認

柯文哲新竹農地因違規使用今早開挖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月22日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲持有新竹隆恩段農業用地因違規使用今早開挖，現場挖出一些磚頭、水泥和鋼筋等雜物，綠營痛批柯文哲知法犯法，甚至喊話要求民眾黨新竹市長高虹安應移送柯文哲。對此，新竹市環保局回應，經派人現場稽查後，初步認定不是所謂事業廢棄物或營建廢棄物。



柯文哲新竹農地今早開挖，現場挖出一些磚頭、水泥和鋼筋等雜物，民進黨發言人卓冠廷隨即在臉抒發文嘲諷，“良田被毀！柯文哲農地挖到大秘寶”，指稱柯文哲農地挖到磚頭、水泥、鋼筋等事業廢棄物，要求高虹安得移送柯文哲，檢調要偵辦。



對此，新竹市政府環保局指出，經派員至現場稽查，該處水泥地坪開挖後，下方為泥、土、砂及石頭等混合之營建剩餘土石方，並參雜有少量鋼筋與少量混凝土塊，初步未見所謂事業廢棄物或營建廢棄物等棄置的情形。



新竹市政府產發處則強調，依據農業用地作農業使用認定及核發證明辦法第5條規定，現場有與農業經營無關或妨礙耕作之障礙物、砂石、廢棄物、柏油、水泥等使用情形，不得認定為農業使用，地主須於期限內清理完畢並恢復農地使用。



民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋今早陪同工程人員開挖時受訪表示，開挖天數不包含假日預計要5天，但主要還是要看開挖後地底下是否有回填料或者其他的廢棄物，才能確定工程時間要再延長或縮減，開挖後會盡力回復到可堪農作使用的狀況，一切都會依照柯文哲的指示盡速依規辦理。