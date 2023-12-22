中國將確保明年糧食產量保持1.3萬億斤以上

中評社北京12月22日電／中央農村工作會議強調，抓好糧食和重要農產品生產，穩定糧食播種面積，推動大面積提高糧食單產，鞏固大豆擴種成果，探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，做好農業防災減災救災工作，確保2024年糧食產量保持在1.3萬億斤以上。



2023年，面對複雜嚴峻的國內外形勢和多發重發的自然災害，全國農業農村系統全力以赴攻堅克難，保持了農業農村發展穩中向好、穩中有進的勢頭。各地區持續加大糧食生產支持力度，有力克服黃淮罕見“爛場雨”、華北東北局地嚴重洪澇等不利因素影響。



新華社報導，記者從近日召開的全國農業農村廳局長會議瞭解到，2023年糧食產量再創歷史新高，大豆面積產量雙增、自給率繼續有所提高，肉蛋奶、棉油糖、果菜魚供給充足、質量安全有保障。



2024年如何保障好14億多人的“米袋子”“菜籃子”？



農業農村部部長唐仁健表示，針對多發重發的農業災害、複雜嚴峻的外部環境，必須堅持穩面積、增單產兩手發力，確保糧食產量穩定在1.3萬億斤以上；扎實推進新一輪千億斤糧食產能提升行動；堅持樹立大農業觀、大食物觀，構建多元化食物供給體系，持續提升大豆油料產能和自給率，健全產能調控機制，穩定畜牧漁業生產，更高水平保障有效供給。



業內專家表示，面對越來越緊的資源環境約束、越來越高的穩產保供要求，必須開闊思路視野、創新方式方法，抓好以糧食安全為重心的農業生產。



據農業農村部消息，下一步將著力穩口糧、穩玉米、穩大豆，繼續擴大油菜面積，著力提高單產。切實抓好糧油等主要作物大面積單產提升，持續推進大豆油料生產，確保明年大豆面積穩定在1.5億畝以上。

