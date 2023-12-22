泰雅青年自創Rap挺侯康　轟綠執政沒有腦袋

國民黨2024侯選人侯友宜競選辦公室今日發布Rap版競選廣告，由泰雅族青年支持者創作。（照片：侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北12月22日電／中國國民黨2024侯選人侯友宜競選辦公室今日發布Rap版競選廣告，由泰雅族青年支持者創作，歌詞闡述民進黨政府貪污腐敗、施政無能，怒批“執政者八年沒有腦袋，害死整個世代”，道盡青年世代的真實心聲，並期待“侯康配”實現政黨輪替，為台灣帶來改變。



侯友宜競選辦公室新聞組副召集人錢震宇指出，侯康推出許多攸關青年福利的政策，包括侯康貸購屋免頭期、學貸免利息、最低基本薪資3萬3、少子化政策後，引發許多青年關注，也有許多民眾開始發現，侯康配的年輕支持度不斷提升。今天釋出的Rap廣告，為泰雅族青年創作，就是希望讓更多人瞭解，有很多年輕人非常支持侯康配。



根據侯友宜競選辦公室新聞稿，侯競辦發言人呂家愷今天也在現場rap了一段，並表示許多年輕人創作rap，都是社會寫實風格，今天釋出的rap，也是反映年輕世代對民進黨執政以來，最真實的感受，以及民眾心中最大共鳴，希望透過rap讓大街小巷都可以琅琅上口，更加清楚明年“總統”大選要選擇誰。



侯友宜競選辦公室發言人江怡臻表示，民進黨的壞，有目共睹，rap的每一句話，道盡民進黨執政八年來的諸多爭議、言行不一，嚴以律人、寬以待己的行徑，歌詞提到“跟對潮流，就能擠身上流，一起合汙同流，才是新的潮流”更是金句中的金句，就連民進黨自己也相當有感，呼籲年輕及所有世代，看清民進黨，用手中的選票讓民進黨下架。



此外，記者會中也再次播放反抹紅影片，強調侯友宜用生命捍衛“中華民國”青天白日，顧台灣的民主與自由，做事衹有是非黑白，不會胡作非為，台灣人民期待的是兩岸和平，不能因為侯友宜主張兩岸要和平、要交流，民進黨就抹紅成賣台，“這不只是誣衊侯友宜，更是汙辱台灣人民的智慧！”