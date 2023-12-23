中評關注：侯康今拚凱道　放大北台灣利多

闊別10多年重新拿回北北基桃四席首長，是侯康配大選利多。（侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北12月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨23日晚間將在凱達格蘭大道舉行萬人造勢，希望能與民進黨“黃金交叉點”達成“首戰即終戰”。退一步來看，北台灣向來是國民黨的根，必須拿北部多贏的票，補貼南部輸掉的差。國民黨闊別10多年，好不容易將北北基桃四席首長全拿，23日凱道造勢將放大在北台灣的利多。



台灣過去不論是大選或縣市長選舉，經常呈現國民黨在北部贏，民進黨則在南部贏的格局，最後要靠決戰中部論勝負。換言之，北台灣就是國民黨的根本，只要北台灣一輸掉，根本沒有本錢去彌補南台灣失去的差額。



國民黨上一次贏得大選是2012年馬英九連任，當時馬得票率51.6%，蔡英文45.63%，差距並不大。而北北基桃大勝是馬能過關的原因之一，馬當時在台北拿下57.87%，新北53.73%，基隆59.29%，桃園57.2%，儘管雲林以南全輸，仍成功達成“北票南補”勝出。



反觀2020年大選，民進黨蔡英文台北得票率53.65%，新北56.52%，基隆50.82%，桃園54.78%。國民黨北北基桃失守，在全台得票全面潰敗，國民黨韓國瑜以38.61%輸給蔡英文的57.13%，差距相當懸殊。



然而2020韓國瑜在北台灣面對到的局面是，除了新北市長侯友宜是藍軍以外，其餘台北市長為柯文哲，桃園市長鄭文燦，基隆市長林右昌，一位是白軍，另外兩位則是民進黨，地方諸侯幾乎都不在國民黨的掌握之中，最後在北台灣大敗不是沒有原因。



不過2024與2020有一處很大的不同，2022縣市首長改選，國民黨闊別多年再度把北北基桃全部收回，新北市長是主帥侯友宜，台北市長蔣萬安，基隆市長謝國樑，桃園市長張善政。上次有這樣的盛況必須回到2010年，當時台北市郝龍斌，新北市長朱立倫，基隆市長張通榮，桃園縣長吳志揚，隨後而來的2012大選，馬英九也成功擊退蔡英文。