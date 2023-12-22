賴清德返台南造勢　盼打造世界級科技新城

民進黨2024候選人賴清德致詞。（照片：民進黨提供） 中評社台南12月22日電／民進黨2024候選人賴清德22日出席“唱土地的歌，拼咱的希望”系列活動，第六站來到台南麻豆代天府，感謝台南鄉親疼惜與栽培，未來會打造台南成為聞名全球的“文化首都，科技新城”，不但要持續推動大南方科技S廊帶計劃、台南科學園區擴建，也要在沙崙智慧綠能科學城推動資安暨智慧科技研發專區，鞏固台南科技重鎮地位之外，也會支持交通改善、支持醫療升級，並確保不會缺水，滿足台南產業再進步的用水需求。



曾任台南市長的賴清德今早回到台南，在代天府主委陳中山與在場黨公職陪同下，先至代天府參香，祈求台灣風調雨順、國泰民安。參香後步入活動現場，有超過2千位的台南鄉親，共同參與拼字活動，一起為台灣拼出了“對”字。



接著，賴清德向在鄉親分享未來對大台南擘畫的願景，致詞後由溪北長輩代表送上包子、粽子、蔥、蒜，預祝賴清德高票當選“總統”，也預祝6位“立委”高票連任。



現場包括民進黨台南市長黃偉哲、“立委”候選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇及多位黨公職，更邀請台灣首位棒球女裁判、民進黨不分區“立委”候選人劉柏君和在地不分區“立委”候選人陳右欣等各界先進到場參與。在場鄉親朋友除了一同拼字，也和賴清德合唱競選主題曲《路》，展現台南人挺台灣、挺賴蕭配、挺民進黨的最強氣勢。



賴清德致詞首先表示，每一次回來台南，都覺得特別溫暖，尤其感謝鄉親願意在這麼冷的天氣裡，還站出來力挺賴清德及台南的女兒蕭美琴，距離投票日只剩下22天，為了守護台灣的民主、和平、繁榮，“我們一定要贏，沒有其他選擇，這是咱共同的使命”。



賴清德說，今天是環島拼圖“唱土地的歌，拼咱的希望”第二天，看到大家情義相挺非常感動，對他來說，台南就像台灣人講的“起家厝”。他提到，當年為了從醫來到台南求學，執業也從台南開始，1996年台灣面對中共文攻武嚇的飛彈危機，讓他決定踏入政治、競選公職，在台南30多年來的生涯，無論行醫還是從政，都與台南緊緊相連在一起。接著，他用深深一鞠躬，感謝鄉親的疼惜與栽培。

