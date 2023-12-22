公安部：依法嚴打網紅大V造謠傳謠等亂象

中評社北京12月22日電／據央視新聞：公安部有關負責人在今天（22日）召開的新聞發布會上表示，網紅大V具有較強的網絡影響力，公安機關將會同有關部門，依法依規推動行業規範發展。一是緊盯網絡謠言線索，對編造傳播虛假信息進行“造熱點”“蹭熱點”“帶節奏”的網紅大V，以及借機進行造謠引流牟利的“網絡水軍”團夥，依法嚴厲打擊，並依法依規採取針對性警示、禁言、封號等管理措施。二是分析查找網站平台管理漏洞，督促企業建立完善管理規範和社區公約，推動建立違法賬號“黑名單”制度，擠壓造謠傳謠活動生存空間。三是加強宣傳引導，針對重點網紅大V群體，開展普法宣傳和教育提醒，主動宣講相關法律法規，教育引導網絡大V遵紀守法、抵制謠言。



針對一些網站平台落實網絡安全主體責任仍然不到位，造成了網絡謠言的大範圍傳播的情況，公安機關將立足綜合監管和行政執法職能，研究採取多項綜合治理措施，強化源頭治理，壓實平台責任。一是對網絡謠言案事件頻發、實名制落實不到位、產品風險漏洞多的網絡平台，採取提醒、約談、限期整改等措施，對整改不力的依法依規嚴肅查處。二是充分動員互聯網企業、行業協會、網民志願者、科研院所等共同參與網絡謠言亂象治理，推動糾治自媒體、電商、文娛等領域“流量為王”的價值取向。三是逐步探索建立黑名單制度，並從單個平台向多平台、全平台推廣，限製造謠傳謠劣跡人員從事內容生產行業。