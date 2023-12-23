李武忠：賴若當選 須準備好ECFA被中止

李武忠 中評社台北12月23日電（作者 李武忠）大陸商務部認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘後，大陸國務院關稅稅則委員會於21日宣佈中止ECFA當中對台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目的關稅減讓，從明年起生效，並希望能在“九二共識”基礎上來討論兩岸經貿；“行政院”也提出4大不合理，認為中國大陸“經濟脅迫”，並表示有關中止部分石化產品關稅減讓，對台灣衝擊與損害仍在可控範圍（這12項目今年至11月底止，出口金額大約22.15億美元，對中國大陸出口有18.69億美元，占比大約84.38%）；對於外界關注下一波，是否會對農產祭出措施，“農業部”亦表示今年涉ECFA農產品貿易僅剩2879萬美元（約8.6億台幣），優惠關稅約417萬美元（約1.2億台幣），“損失仍可控制”，政府除了口水外，仍提不出具體解決方案。



大陸商務部認定，台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，據大陸媒體報導主要理由包括：禁止進口產品清單制定過程不透明；參與調查的企業表示不瞭解相關產品，被列入禁止進口產品清單的具體理由及企業缺乏相關救濟管道等，並非全然政治考量。



對於外界憂心後續大陸反制措施可能終止ECFA，蔡政府以農業為例表明對產業影響不大，所持理由包括：台灣農產品品質優良全世界都搶著要，不一定要賣給動輒刁難台灣的“奧客”；擺脫大陸單一市場有成，目前台灣農產品出口大陸僅6.78億美元，已低於美日退居第三位（占12.9%）且售價高於大陸（如芒果外銷韓國和日本平均售價分別為中國大陸單價的三倍及四倍，2022年金鑽鳳梨產地平均價格每公斤23.02元，較2021年22.13元增加4%）（註今年1-11月芒果外銷韓國及日本僅638公噸及768公噸，大陸1038公噸，香港1782公噸），尤其水果銷中國大陸占比2022年僅1.6%，來證明政府已做好準備，無懼大陸終止ECFA威脅。

