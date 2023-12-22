中評社北京12月22日電／據新華社報導，中尼關係新定位開辟合作新前景



北京時間20日上午，中國國家主席習近平同尼加拉瓜總統奧爾特加通電話。在中尼復交兩周年之際，兩國元首宣布中國和尼加拉瓜正式建立戰略夥伴關係。復交兩年來，在元首外交的政治引領下，雙方牢牢把握中尼關係前進方向，雙邊關係呈現跨越式發展，各領域務實合作快速推進，復交紅利不斷釋放。中尼建立戰略夥伴關係，符合兩國和兩國人民的共同利益，為雙邊關係發展注入了戰略引領力量，將有利於促進兩國共同發展和繁榮。



兩國政治互信必將進一步深化。復交以來，雙方始終在各部門、各層級交往合作中，堅持平等相待、互相尊重。在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。尼方堅定奉行一個中國原則，多次公開支持中國維護主權和領土完整；中方堅決反對外部勢力干涉尼加拉瓜內政，堅定支持尼加拉瓜人民自主選擇符合本國國情的發展道路。兩國執政黨中國共產黨與桑地諾民族解放陣線有著相似的奮鬥經歷，也都秉持以人民為中心的執政理念。兩國高層在務實合作以及治國理政經驗交流等方面互動密切。未來雙方將進一步發揮元首外交的政治引領作用，保持高層交往與對話勢頭，不斷加強戰略協作，深化政治互信，牢牢把握中尼關係前進方向。



兩國經貿合作將步入快車道。兩國2022年7月啟動自貿協定談判，在一年內高效完成談判並簽署兩國自貿協定，成為雙邊經貿關係史上重要里程碑。尼方在復交後第一時間宣布加入共建“一帶一路”合作，今年派團赴華出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，出席第六屆中國國際進口博覽會並首次線下參加國家展。展望新的一年，中尼自貿協定將於1月1日正式生效，成為兩國不斷提升雙邊貿易規模和水平的契機。當前，中國經濟回升向好態勢日益穩固，高質量發展穩步推進，超大規模市場需求潛力巨大，搭載“中國經濟快車”對於包括尼方在內的世界各國意味著更多的發展機遇。



中尼關係升級是中拉關係深化的又一例證。近年來，中國在拉美的“朋友圈”不斷擴大，多數拉美國家順應歷史作出正確選擇，與中方一同踐行互利共贏發展理念。從哥斯達黎加、巴拿馬、多米尼加，到薩爾瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯……十多年來，中國與拉美地區多個國家先後建立或恢復外交關係。越來越多拉美地區國家加入高質量共建“一帶一路”，支持並參與全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，攜手構建中拉命運共同體。截至目前，已有22個拉美地區國家與中國簽署共建“一帶一路”合作文件。中國已與智利、秘魯、哥斯達黎加、厄瓜多爾、尼加拉瓜5個拉美國家簽署自由貿易協定。



中拉合作為雙方人民帶來了實實在在的好處，打造了南南合作的示範樣板。中企承建的巴拿馬首都新地標新會展中心和郵輪碼頭投入運營，成為中企信用和質量的新名片。中國支持多米尼加911國家應急響應與安全中心項目建設，助力當地營造公共安全新環境。今年以來，中國援建的薩爾瓦多國家圖書館落成，薩國家體育場和水處理廠已動工，成為兩國共惠民生的新寫照。洪都拉斯與中國建交不到4個月便開啟自貿協定談判，展現全面發展雙邊關係的新期待。人文方面，中國與拉美朋友積極推動漢語教學與孔子學院建設，文化、科技、教育、媒體等各領域人文交流全面展開。



拉美諺語有雲，“真正的朋友能夠從世界的另一頭觸及到你的心靈”。中國與多數拉美國家同為發展中國家，命運緊密相連，在踐行多邊主義、推動完善全球治理、促進全球化平衡普惠發展等方面具有廣泛的共同利益。積極構建中拉命運共同體，共同推動新時代平等、互利、創新、開放、惠民的中拉關係不斷取得新發展，必將為構建人類命運共同體匯聚磅礴力量。