蔡英文挺蔡銘軒　批對手擋軍事預算很奇怪

蔡英文今天下午到南投縣輔選民進黨“立委”選將，首站赴第一選區拉抬蔡銘軒。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月22日電（記者 方敬為）蔡英文今天下午到南投縣輔選民進黨“立委”選將，首站赴第一選區拉抬蔡銘軒，連拜兩間宮廟，全力替蔡銘軒造勢。蔡英文特別強調，台灣的“國防”要做好，展現自我防衛的決心，才能獲得國際朋友相挺，所以選對人很重要，更要有支持安全發展的“立委”，一定要票投蔡銘軒，否則有些人會阻擋“國防”預算“很奇怪”，暗批國民黨“立委”馬文君。



蔡英文22日下午到南投縣輔選“立委”候選人蔡銘軒、蔡培慧，先與蔡銘軒合體，兩人依序赴魚池鄉代化工、埔里鎮地母廟參拜造勢，其中地母廟因為以綠色屋瓦建成，有“台版青瓦台”之稱，蔡英文到此參拜，也引發外界聯想。



蔡英文到場先與廟方人員合影，隨後進到廟內參香，再到廟埕廣場致詞造勢，蔡英文牽起蔡銘軒的手高喊凍蒜，現場約200人共襄盛舉，支持者呼喊“蔡英文我愛你”，氣氛熱鬧。



蔡英文致詞時，力薦蔡銘軒是她當初為了培育黨內年輕人推動“民主小草”的一員，跟她頗有淵源，如今小草已茁壯成大樹，能夠代表民進黨角逐南投區域“立委”，相信蔡銘軒未來進到“立法院”，一定能為南投鄉親謀福利、拚建設。



蔡英文強調，台灣未來要興盛，除了大選要選對人，“立委”也非常重要。她提到，近年民進黨政府積極發展“國防”，要讓台灣的“國防”力量更趨完善，我們發展“國防”不是為了打戰，而是要展現自我防衛的決心，才能獲得國際社會的支持。所以大家一定要選擇支持“國防”發展的人。



蔡英文指出，她努力發展潛艦自造，已經有一艘原型艦“海鯤號”問世，受到國際肯定。未來潛艦能在台海四周護衛台灣，政府有毅力決心去做，也需要“立法委員”的支持。呼籲大家要集中選票支持賴蕭配、區域“立委”票投蔡銘軒、政黨票投民進黨，否則有些人會阻擋“國防”預算“很奇怪”，南投鄉親要改變，一定要投蔡銘軒。