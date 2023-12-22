全力以赴保暖保供保暢通

中評社北京12月22日電／據新華社報導，全力以赴保暖保供保暢



近日，習近平總書記對低溫雨雪冰凍災害防範應對工作作出重要指示強調，要提高煤電油氣供應能力，強化搶險救援準備，做好能源保障和保暖保供。



保暖保供，電力是“生命線”。預計今冬用電負荷較去年同期可能增加超1億千瓦，出現較大幅度增長。發電企業、電網企業需密切關注供需形勢，分析苗頭性、潛在性、趨勢性問題，化解局部地區的電力供應緊張風險。大電網有互通有無的優勢，要充分發揮統籌配置功能，深挖西北、南方等區域餘缺互濟潛力。發電企業可以優化水庫蓄水，做好設備運維檢修，保障機組頂峰能力。地方政府還要督促轄區提升需求側響應能力，優化有序用電預案，確保民生和重點用戶用電。



保暖保供，煤炭是“壓艙石”。煤炭是煤電的“糧食”，冬季用能高峰期仍需煤電做好兜底保障。生產企業確保煤炭安全穩產穩供，有序釋放煤炭先進優質產能，持續建設一批智能化水平高、安全有保障的現代化煤礦項目。監管部門加強煤炭供需監測分析，及時掌握產運銷情況，為優化保供政策提供支撐。中央企業統籌好國內國際市場，擴大煤炭進口，發揮進口煤對國內煤炭市場的調節補充作用。



保暖保供，運力是“支撐點”。我國用能集中在東南、華南地區，資源聚集在西北、華北地區，形成西煤東運、北煤南運的格局。鐵路是煤炭運輸最重要的方式，鐵路部門要充分發揮大秦、唐包、瓦日、浩吉、蘭新鐵路等貨運主通道作用，提升運力。同時還要貼近市場前沿適應供需變化，統籌運力資源，優化運輸組織，持續加大煤炭運輸保供力度，全力以赴組織好煤炭運輸工作。



保暖保供，清潔采暖是未來方向。每年冬季北方地區進入采暖季後，也是大氣污染治理的攻堅期。能源行業要不斷探索清潔供暖方式，穩妥提高熱電聯產的比重，有條件的地區加快“煤改電”“煤改氣”。各方協同發力，全力以赴做好能源保障和保暖保供。