不畏寒流！連勝文、李明璇穿短褲勇腳挺侯康

國民黨副主席連勝文22日為國民黨高雄市八選區“立委”候選人李明璇站台。（李明璇臉書） 中評社高雄12月22日電／中國國民黨近日推出“勇腳挺侯康”活動，國民黨副主席連勝文22日為國民黨高雄市八選區“立委”候選人李明璇站台，在寒流之際，連勝文穿短褲現身。他說比起台北，高雄還算溫暖，這次是配合李明璇，秀出勇腳，展現強烈勇氣。



根據《中時新聞網》報導，國民黨副主席連勝文一抵達李明璇競選總部，就以一身運動裝現身。他著長袖短褲，踏著低筒鞋，被問今日冷不冷？他直呼：“還好高雄很溫暖！”。李明璇說，自己是被柯志恩、盧秀燕和張嘉郡點名，要“秀出勇腳挺侯康”，因此她於現場點名連勝文，一起來響應，秀出勇腳，支持侯康，人民才有好康。



連勝文則笑說是配合李明璇競選節奏，犧牲自己的寒冷的腿，展現勇氣。不管“總統”還是“立委”，國民黨都展現強烈勇氣，面對挑戰不屈不撓，勇往直前。他唯一能做的，就是配合活動展現決心。連表示，高雄超級溫暖，氣候宜人、舒服。



連勝文表示，只要選對候選人，相信發展一定更有前景。隨後連勝文、李明璇2人先開直播，聊起選情，李明璇提到前陣子自己遭抹紅，連則說對手通常會搞雙標、抹紅及抹黑就代表快輸了。打這種牌效果有限，相信絕大部分選民知道這招沒用。