陳其邁請假輔選　郭倍宏：有問過高雄市民嗎

喜樂島聯盟高雄市“立委”候選人郭倍宏。（照片：郭倍宏競總提供） 中評社台北12月22日電／民進黨高雄市長陳其邁在距離投票日20多天時請假輔選，拉抬黨籍候選人聲勢。喜樂島聯盟高雄市第6選區“立委”候選人郭倍宏今天批高雄陳市長不如前台北市長柯文哲，柯當時身兼民眾黨黨主席，也只是選前1周才正式請假輔選，但陳現在就請假20多天來輔選，有問過高雄市民可以當近1個月的“落跑市長”嗎？



媒體報導，郭倍宏表示，高市府整個動起來輔選，包括教育局、水利局、文化局接連被國民黨踢爆，指接到學生家長投訴，質疑市府公開利用行政資源輔選，包括話劇活動、親子公益活動，結果全是為綠營候選人宣傳，掛名的里長都被蒙在鼓裡，以為是公益活動，結果是政治活動，變相為特定候選人背書。



郭倍宏質疑市長請假輔選如何守住行政中立？距離選舉還有20多天，現在就開始請假，陳其邁確定要荒廢市政，政務不就癱在那裡？這不是標準的“假公濟私，因私害公”嗎，請問若利用行政資源輔選郭倍宏對手黃捷，是合情、合理、合法嗎？又如何對得起高雄市民？



陳其邁今天接受媒體聯訪時指出，過去民進黨8席“立委”在“國會”都很積極捍衛高雄建設的預算，反觀有一些政黨在“國會”杯葛預算，然後對於高雄的重大建設到現在隻字不提，在整個選舉的過程裡面，他當市長有責任要告訴所有的市民，怎麼樣能夠選擇對高雄發展有利的候選人，接下來的時間會陪“立委”候選人掃街拜票，車隊遊行等輔選工作一項都不會少。