李振廣語中評：中止ECFA是何因

北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣（中評社資料圖） 中評社北京12月24日電（記者 李子寧）近日，國務院關稅稅則委員會發布公告，決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（即ECFA）部分產品的關稅減讓。就此，北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣在接受中評社記者採訪時表示，大陸方面作出這一決定，一方面是為了維護兩岸的貿易公平，另一方面也是給民進黨當局提出警醒，促使其反思並妥善處理兩岸貿易的公平問題。



李振廣指出，兩岸往來貿易數量巨大，出現一些經貿問題很常見。過去基於兩岸均堅持“九二共識”，所以相關的經貿問題都可以通過協商談判進行解決，但自2016年以來，民進黨當局拒不承認“九二共識”，兩岸之間通過協商談判解決經貿問題的基礎也隨之消失，兩岸經貿問題越來越多，最終導致大陸方面不得不對台灣地區啟動貿易壁壘調查。最終出來的調查結果也確實讓人吃驚，在民進黨當局近年不斷變本加厲的操作之下，有高達2509種大陸商品被禁止出口台灣地區，嚴重損害了兩岸的貿易公平，因此在這種情況下，為了維護兩岸的貿易平等，大陸決定中止ECFA部分產品的關稅減讓。



李振廣續指，大陸方面作出這一決定，一方面是為了維護兩岸的貿易公平，另一方面也是給民進黨當局提出警醒，促使其反思並妥善處理兩岸貿易的公平問題。



談及民進黨當局不斷操弄ECFA議題的意圖，李振廣說，民進黨當局主要出於兩個目的。一是利用ECFA，人為設置貿易壁壘，不斷地從兩岸不對等貿易中獲取更大的經濟利益。二是通過操弄炒作ECFA議題，抹黑大陸、詆毀大陸，以此對民進黨的支持者進行“洗腦”，去鞏固民進黨的基本盤，獲取更多的政治利益。

