河北衛健委：職業病防控形勢取得明顯好轉

河北衛生健康委副主任馬哲（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月23日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月22日下午召開新聞發布會，介紹“深入開展職業健康保護行動 推進健康企業建設”有關情況，並回答媒體提問。河北衛生健康委副主任馬哲表示，通過有益探索，河北大大提高了健康企業的覆蓋面和影響力，促進了全省整體職業病防治水平和全民健康意識的提升，全省職業病高發勢頭得到有效遏制，職業病防控形勢取得了明顯好轉。



有記者提問，健康企業建設不僅需要企業自身努力，還需要地方支持。請問，地方如何因地制宜推進健康企業建設？目前有哪些方面的探索？



馬哲表示，在推進健康企業建設中，河北省在完成規定動作的基礎上，結合本省實際進行了一些有益探索：



我們開展了“健康達人獻策”活動，廣泛征集健康達人對健康企業的意見建議，也就是把一線勞動者的健康訴求融入健康企業建設的規範和評價標準當中。



我們還探索實施了激勵政策，對健康企業在鬆綁減負、用工穩崗提供政策支持，在技改獎補等項目經費安排上給予傾斜，被評定為省級健康企業的單位優先推薦省市“五一勞動獎”和“工人先鋒號”等。去年，全省120家健康企業獲得了“五一勞動獎”。



我們還持續推進“兩個全覆蓋”，也就是將全省存在職業危害的企業全部的納入健康企業的建設範圍，同時注重創建活動在全社會的普及和影響，做到了“行行有達人、縣縣有康企”，實現了健康企業行業和縣域兩個全覆蓋。



通過這些有益探索，大大提高了健康企業的覆蓋面和影響力，促進了全省整體職業病防治水平和全民健康意識的提升，全省職業病高發勢頭得到有效遏制，職業病防控形勢取得了明顯好轉。2022年全省新發職業病較2017年下降了52.5%，勞動者健康素養全面提升，全省重點人群職業健康知識知曉率提升到82.62%。通過開展健康科普宣傳、職業病防治法宣傳周、職業健康知識“五進”、傳播作品征集、安康杯競賽以及全省職業健康保護行動的表彰及新聞發布等一系列活動，營造出全社會關心關注勞動者健康的良好氛圍，提升了全民健康意識。

