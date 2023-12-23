衛健委答中評：三方面統籌推進健康企業建設

河北衛生健康委副主任馬哲（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月23日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月22日下午召開新聞發布會，介紹“深入開展職業健康保護行動 推進健康企業建設”有關情況，並回答媒體提問。河北衛生健康委副主任馬哲在回答中評社記者提問時表示，健康企業建設這項工作，涉及衛生健康、工業和信息化、生態環境等多個部門和單位，如何統籌開展整體協調推進健康企業建設工作至關重要，為此河北省採取了多項措施。



馬哲說，健康企業建設這項工作，涉及衛生健康、工業和信息化、生態環境等多個部門和單位，如何統籌開展整體協調推進健康企業建設工作至關重要，為此我們採取了多項措施。



首先，把健康企業建設納入“健康河北行動”，進行一體推進。在省級層面成立了“健康河北行動”領導小組，由省長親自擔任組長，各部門一把手任成員，定期召開多部門參與的調度會議，並在會議上對相關工作的落實情況進行通報考核，以此調動各個部門共同參與健康企業建設的積極性，充分壓實部門責任。



其次，根據河北省產業的總體情況，整合優化了健康企業建設的規範。把規範分解成管理制度、健康環境、健康服務、健康文化四大部分，細化出健康體檢、危害監測、作業環境、平衡膳食等若干條具體評估標準，便於企業對照標準有針對性的進行改善和提升。同時，我們將評估結果向社會公開，接受社會的監督和質詢。



另外，發揮專業技術機構的優勢，提供強有力的技術支撐，把全省179家疾控中心、12家職業病防治院以及3家工程防護中心全部動員起來，在健康企業建設的政策制定、標準研製、師資培訓、現場指導等方面提供了全方位、全鏈條、全行業的技術支撐，通過專業化的幫扶來幫助企業解決在建設過程中遇到的困難和問題。

