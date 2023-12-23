國家衛健委：健康企業建設具有兩大顯著益處

國家衛生健康委職業健康衛生研究中心主任樊晶光（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月23日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月22日下午召開新聞發布會，介紹“深入開展職業健康保護行動 推進健康企業建設”有關情況，並回答媒體提問。國家衛生健康委職業健康衛生研究中心主任樊晶光表示，對於企業來講開展健康企業建設可以有效地促進勞動者健康水平的提升，通過正向的向導，還可以促進企業綜合實力增強。



有記者提問，健康企業建設可以給企業帶來哪些益處？對於企業落實主體責任，保護勞動者健康權益有什麼作用？



樊晶光表示，對於企業來講開展健康企業建設可以有效地促進勞動者健康水平的提升，通過正向的向導，還可以促進企業綜合實力增強。



首先，健康企業建設可以提高勞動者工作效率和穩定性。通過實施一系列的健康促進政策和管理措施，企業為勞動者提供更加安全的工作環境，使職工精神狀態明顯的好轉，能夠提升工作效率。比如我們在調研中發現，有的單位勞動者職業倦怠的占比與開展健康企業建設前有了明顯下降。同時，一個關注勞動者健康的企業往往會被視為有責任感、有人情味的組織，在一個充滿活力的、積極向上的健康氛圍當中，勞動者更容易受到集體的關心和支持，也可以增強勞動者歸屬感，從而有利於保持團體的穩定性和連續性。我們在調研中發現，在浙江，有一個企業近年來它的員工流失率由前幾年的12%下降到5%，我們跟企業主交流過程中，企業主說健康企業建設對這個下降有很大的貢獻。



第二，健康企業建設還可以降低企業的運營成本。從健康收益來看，管理制度的完善，環境條件的改善，健康管理和服務的提升，健康文化的形成，勞動者罹患職業病、慢性病、傳染病還有心理疾患的風險都會顯著降低。我們也瞭解到，在開展健康企業建設之後，勞動者的健康意識也有所提高，注重健康工作和生活的人也在增加。還有的企業開展健康企業建設後，企業的缺勤率在下降、醫療費用支出也有所減少。健康企業建設不僅能提升企業綜合實力，對推動落實企業職業病防護主體責任，保護勞動者健康權益也起到非常重要作用。通過參與健康企業建設，企業能夠結合行業的特點、作業的內容、勞動者健康需求以及健康影響因素等，不斷優化完善和勞動者相關的各項規章制度。同時企業按照建設規範，也能夠從職業病防護、病媒生物防制、食品安全、飲水安全等各個方面都進行提升，從而改善工作場所環境和條件，減少各類危害因素對勞動者健康的影響，自覺地把法定職業病防治和健康促進的主體責任落到實處。

