國家衛健委：將持續增強健康企業建設積極性

國家衛生健康委職業健康司副司長、一級巡視員王建冬（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月23日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月22日下午召開新聞發布會，介紹“深入開展職業健康保護行動 推進健康企業建設”有關情況，並回答媒體提問。國家衛生健康委職業健康司副司長、一級巡視員王建冬表示，從總體成效看，通過持續廣泛深入開展健康企業建設，促進了企業職業健康管理水平不斷提高，工作場所環境和勞動條件不斷改善，進一步保障了勞動者職業健康權益。下一步，將繼續加強宣傳推廣力度，持續營造良好的健康企業建設氛圍，鼓勵各地出台和推廣更多激勵獎勵政策，不斷增強健康企業建設的積極性和創造性。



有記者提問，健康企業建設是健康中國“細胞”建設的重要組成部分。我國健康企業建設的總體情況如何？主要採取的政策措施有哪些？



王建冬表示，五年來，國家衛生健康委會同國家有關部門持續推進健康企業建設工作。截至目前全國已建成健康企業近1.9萬家，和2022年相比增加了38.5%。連續三年增長30%以上。



王建冬說，我們國家的健康企業建設是工作場所健康促進理論和健康中國理念在企業層面的良好實踐和融合。在健康企業建設過程中，我們指導和鼓勵各地積極進行探索和實踐，採取多種措施支持引導各類企業積極參與。為提高地方和企業開展健康企業建設的積極性。國家衛生健康委從2021年開始開展了“健康企業建設優秀案例征集活動”，目前已經分兩批評選出72個優秀案例和300個優秀企業案例，並通過多種形式進行宣傳推廣，取得了良好的社會效應。各地區在開展健康企業建設活動中出台了一些幫扶政策，也出台了很多具有地方特色的激勵獎勵措施，湖北、四川等地區對於各級建成的健康企業，按照不同比例下調企業工傷保險費率，全國有1／4省份對健康企業實行降低職業健康監管現場檢查頻次，優先推薦申報“五一勞動獎章”等激勵措施，鼓勵企業開展健康企業建設，取得了良好引領和示範效應。從總體成效看，通過持續廣泛深入開展健康企業建設，促進了企業職業健康管理水平不斷提高，工作場所環境和勞動條件不斷改善，進一步保障了勞動者職業健康權益。近年來，全國新發職業病確診病例呈下降趨勢，2022年全國報告新增職業病病例數比2019年下降40%。