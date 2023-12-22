民進黨這2位嘉義要角倒戈　公開力挺侯友宜

國民黨候選人侯友宜22日回故鄉嘉義縣拜票，民進黨籍前省諮議員黃文峯（中後）與太太，曾任民進黨縣黨部主委黃麗貞（右）現身相挺。（照片：中時新聞網） 中評社嘉義12月22日電／中國國民黨2024候選人侯友宜22日回故鄉嘉義縣拜票，下午車隊掃街從朴子市高明寺出發，民進黨籍前省諮議員黃文峯與太太，曾任民進黨縣黨部主委，前太保市農會總幹事黃麗貞現身相挺，穿上侯友宜競選背心，站上戰車疾呼朴子要大團結、不分黨派，嘉義人支持自己人。黃文峯甚至說，3組候選人中，衹有侯友宜能解決目前台灣與對岸的處境。至於是否擔心民進黨會有所處分？黃文峯表示，夫妻都尊重黨意。



《中時新聞網》報導，侯友宜與黃文峯是國小、國中同學，兩人關係長期友好，今年7月8日侯友宜回朴子市時參拜時，黃文峯不但製作加油棒分送，民進黨籍議員女兒黃嫈珺率藝閣團員到場，當時就被外界解讀是倒戈，今日黃文峯、黃麗貞夫妻親自站上第一線，不但與侯同台，更站上戰車，由黃麗貞親自拿麥克風替侯友宜拉票、宣傳。



侯友宜到場前，黃文峯夫妻接受媒體訪問，被問到是否在地方上感受到壓力？黃文峯表示沒有壓力，說他跟侯是國小、國中同學，也是鄰居，“政治是一時的、做人是永遠的，所以我這次無論如何，一定要站出來相挺”。尢其侯有能力、有魄力，更有協調力，面對台灣目前跟對岸這種處境，衹有他能解決，至於是否擔心被民進黨處分？“我們夫妻都尊重黨意”。



曾任朴子市長的黃麗貞說，侯友宜是朴子市400年來，也是嘉義有史以來第一個“總統”候選人，他又是朴子人，他每年逢年過節都回到家鄉，而不是為了選舉才回故鄉。侯友宜從“警政署長”到新北市長，做事的魄力、原則，操守清白，受到大家的肯定，基於朴子人，我相信朴子人會大團結，不分黨派，朴子要打開能見度，“嘉義人支持自己人”，這是很重要的，這是做人的原則。



黃麗貞說，今天如果說她支持自己故鄉的人，受到民進黨處分，她也尊重黨意，至於女兒黃嫈珺是成年人，今天沒有出面參與，民進黨要如何看待，我們都予以尊重。



她說，侯友宜回到自己人故鄉，大家只想讓他在故鄉，得到故鄉人的一個溫度，自己人挺自己人，朴子人大團結，人親土親，相信侯友宜當“總統”，會更加愛自己的鄉親。大家也知道說現在台灣跟大陸兩岸，一定要和平，不希望有戰爭、希望經濟可以更好、人民生活可以提升，“這是我支持他的原因”。



侯友宜致詞時特別感謝黃文峯夫妻，願意站出來跟他站在一起，侯說他是嘉義朴子囝仔，人親土親，“嘉義人疼惜家己人”，大家一定要大團結，大團結第一步從朴子開始，從嘉義開始，從朴子到嘉義到全台灣，不分黨派、不分顏色，大家共同拚，拚到這個“國家”可以安定、社會可以安全，人民可以安心，重申這場選舉不是為了他個人，是為了下一代。