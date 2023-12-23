香港專家答中評：現在是香港創科黃金期

香港科技創新聯盟主席、中國科學院院士盧煜明（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月23日電（記者 盧哲）由香港科技創新聯盟主辦的“中銀香港科技創新獎2023”（中銀科創獎）近日舉行獲獎者分享會，來自相關領域的百多位學者嘉賓出席。多位香港創科業界專家學者在此間接受中評社記者訪問時表示，現時香港的創科熱情前所未有的好，創科氛圍、環境、政府支持及產業界對科研的重視等方面，都比原來有了明顯的進步，受訪者認為，現在是香港創科的黃金時期。



“中銀香港科技創新獎”由香港科技創新聯盟主辦、中國銀行（香港）有限公司冠名贊助，獎項關注人工智能及機器人、生命健康、新材料新能源、先進製造、金融科技五大領域；旨在嘉獎在香港進行科學技術創新和科技成果轉化並取得傑出成就的科技工作者和科研團隊，鼓勵科創者關注世界科技前沿，對接國家重大戰略需求，推動社會經濟民生進步。同時，通過嘉許香港在科技創新各領域做出傑出貢獻的科研工作者，弘揚“創科興港、科技報國”的使命，向全球吸引更多優秀科創人才，助力本港培育更多未來科學家，共同推動香港成為國際創科中心。



香港科技創新聯盟主席、中國科學院院士盧煜明教授對中評社記者表示，“香港現在創科熱情是前所未有這麼好的。”他說，特區政府在近幾年在創科方面投資、投入很多，“比如說，我回到香港已經20多年，我記得剛開始的時候每個項目可能只是投入幾十萬，然後變成幾千萬，現在可能會達到幾個億。”盧煜明說，現在香港還有一些很新的項目，很有創意的項目，“我認為現在是香港創科的黃金時期。”



盧煜明還談到香港在吸引人才方面的情況，他認為，全世界都在爭取吸引創科人才，“香港一定要盡力找辦法，通過不同的方式和項目吸引優秀人才。” 盧煜明還指出，香港一些領域例如生物科技等等仍然亟需人才。