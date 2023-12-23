中評現場：專家談夏寶龍講話 詮釋愛國愛港

與會專家代表向媒體介紹慶祝大會相關情況（中評社 海涵攝） 中評社北京12月23日電（記者 海涵）全國港澳研究會成立十周年慶祝大會22日在北京舉行，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席並致辭。夏寶龍表示，愛國愛港是香港的主旋律，是香港最鮮明的底色。有偉大祖國作堅強後盾，有全體香港居民的團結實幹，香港的明天一定會更加美好，“一國兩制”一定會越走越穩、越走越好。



當日午間，全國港澳研究會會長、全國政協港澳台僑委員會副主任、原國務院港澳事務辦公室副主任鄧中華，全國港澳研究會副會長、香港再出發大聯盟秘書長、香港民建聯會務顧問譚耀宗，全國港澳研究會顧問、原副會長香港中文大學社會學系榮休講座教授劉兆佳，全國港澳研究會副會長、澳門大學法學院教授駱偉建向媒體介紹慶祝大會相關情況。



鄧中華表示，夏寶龍主任在致辭中重點圍繞“以實際行動詮釋愛國愛港”進行了全面、系統、深入的闡釋，具有很強的思想性、理論性和現實指導性。愛國愛港不是抽象的概念，要用具體的行動來體現。當前，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，新階段繼續弘揚愛國愛港優良傳統關鍵在於有實實在在的行動，也要有新的表現。夏寶龍主任在致辭中對香港特區政府和管治團隊、政團社團、區議會、工商界、香港市民和廣大青年這六個群體如何以實際行動展示愛國愛港新氣象提出了非常明確、有針對性的希望。我們要對照這些希望，認真思考如何以新的表現展示愛國主義新氣象。



譚耀宗表示，夏寶龍主任在致辭中回顧了自鴉片戰爭以來香港同胞為國家民族所做出的貢獻，指出愛國愛港歷來是香港同胞的光榮傳統，是“一國兩制”實踐行穩致遠的重要基礎。香港區議會選舉日前順利舉行，這顯示出香港已經出現愛國愛港新氣象。夏寶龍主任分別對香港六個群體提出了希望，期待各個群體能夠同心協力、團結一致，使香港繼續繁榮穩定。



駱偉建表示，夏寶龍主任在講話中談到，要用實實在在的行動去詮釋愛國愛港，並在愛國愛港的旗幟下，推進“一國兩制”開辟新篇章。港澳兩地都實行“一國兩制”，這對澳門同樣有借鑒意義。駱偉建從澳門的角度出發，表達了對夏寶龍主任致辭的領會，分別是“愛國愛港，發揚光大”“實實在在，具體行動”“團結一心，共建家園”。



劉兆佳表示，夏寶龍主任在講話中肯定了香港大部分人都是愛國愛港者，都是應該團結的對象。夏寶龍主任希望在特區政府帶領治下，香港各界團結一致，分工合作，互相尊重，用創新大膽的方法推進香港發展，維持香港繁榮穩定。夏寶龍主任在講話中特別提及區議會和工商界，這說明區議會做好自己的工作很重要，區議會迅速回應居民訴有利於爭取香港市民支持愛國者治港。

