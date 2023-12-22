時代力量求生存猛爆料　邱顯智再挨告

邱顯智今日因夾報攻擊對手林志潔挨告。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月22日電（記者 盧誠輝）時代力量不分區“立委”、新竹市“立委”候選人邱顯智今日再挨告，民進黨新竹市“立委”候選人林志潔因不滿遭邱夾報發文宣指控她“公器私用”，今日憤而提告。這是邱顯智繼11月中因掛看板指控爭取連任的中國國民黨新竹市“立委”候選人鄭正鈐的“債務糾紛”遭鄭提告後，第二件因選舉挨告的官司。邱也隨即反擊將反告林誣告及意圖使人不當選，可見新竹市“立委”選戰相當激烈，邱顯智也為搶救時代力量求生存猛爆料。



新竹市人口約45萬，衹有一席“立委”。2024“立委”選舉將呈現七搶一局面，主要候選人包括爭取連任的國民黨“立委”鄭正鈐、民進黨“立委”候選人林志潔、時代力量不分區“立委”邱顯智，與獨立參選的台灣民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭。



邱顯智日前指控林志潔“利用學生幫忙照顧、接送家人”，根本是“公私不分、濫用權力、壓榨學生”，今日還以夾報方式印製攻擊鄭正鈐與林志潔的文宣隨報發放，氣得林志潔陣營召開記者會怒批邱顯智“選舉選到沒人性”，已觸碰到林的底線，林將委任律師對邱提出加重毀謗與意圖使人不當選的刑事告訴。



邱顯智隨後也不甘示弱召開記者會反擊，強調他的文宣內容完全可以受社會公評，針對林志潔的“濫訴提告”，將反告林誣告、妨害名譽、意圖使人不當選的刑事告訴。雙方隔空互槓，火藥味濃厚。



事實上，邱顯智11月中旬也被競爭對手鄭正鈐提告，當時邱因掛看板指控鄭“欠錢不還？做“立委”真好賺，貸款5000萬，債務糾紛6237萬”，遭鄭委任律師提出妨害名譽與意圖使人不當選的刑事告訴，鄭並反擊邱為拉抬個人聲量不斷炒冷飯，稱邱所言皆為舊聞，相關問題亦已提起上訴，將靜待法院判決確定，會依判決結果履行。



邱顯智猛爆料接連被告，恐怕是因時代力量在這次“立委”選舉面臨生存之戰，目前時力有3席不分區“立委”，在全台雖衹有6席議員（新竹市、苗栗縣、台中市、嘉義市），而新竹市就占了3席，可見新竹市對時力非常重要。



崛起於2014反兩岸服務貿易協議太陽花學運的時代力量2015年創黨，2016年第一次選舉就取得74.3萬多票（6.1%）的政黨票，獲得2席不分區“立委”，2020年第二次選舉更取得109.8萬多票（7.75%）的政黨票，搶下3席不分區“立委”，這次政黨票面對台灣民眾黨的來勢洶洶，面臨可能被邊緣化的危險。