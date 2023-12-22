夏寶龍出席全國港澳研究會成立十周年慶祝會

中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席並致辭（來源：國務院港澳事務辦公室） 中評社北京12月22日電／據國務院港澳事務辦公室報導，全國港澳研究會成立十周年慶祝大會22日在北京舉行，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席並致辭。夏寶龍對全國港澳研究會成立十年來為“一國兩制”成功實踐作出的貢獻給予充分肯定，就學習貫徹習近平主席聽取香港、澳門特別行政區行政長官述職時的重要講話精神，如何以實際行動詮釋愛國愛港、奮力譜寫“一國兩制”實踐新篇章進行深入闡述。



夏寶龍表示，習近平主席的重要講話再次宣示了中央長期堅持“一國兩制”方針的堅定立場，飽含著對香港、對香港同胞的深情關懷，極大增強了香港特別行政區政府和香港同胞推進香港由治及興、共創香港更加美好未來的信心和決心，為全面落實“愛國者治港”，推動香港在強國建設、民族復興中更好發揮作用、實現更好發展指明了前進方向。香港第七屆區議會選舉順利舉行，標誌著香港新選舉制度全面付諸實施。現在，全面落實“愛國者治港”已經有了堅實制度保障，要把愛國愛港的滿腔熱情轉化為實際行動，把“愛國者治港”的制度優勢轉化為治理效能。



夏寶龍指出，愛國愛港歷來是香港同胞的光榮傳統，是“一國兩制”實踐行穩致遠的重要基礎。在香港由亂到治走向由治及興的新階段，愛國愛港一定會展現出新氣象新風貌。特別行政區政府及管治團隊承擔著治理香港的主體責任，應以維護香港繁榮穩定、切實改善民生的實際行動展現愛國愛港新氣象。相信特別行政區政府一定會敢於擔當、善作善成，把有為政府和高效市場更好結合起來，破除利益固化藩籬，著力破解經濟社會深層次矛盾和問題，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。香港18萬公務員應當牢記誓言，為港履職、為民盡責，以實際工作成效來踐行愛國愛港。立法會議員是管治團隊的重要組成部分，應與特別行政區政府良性互動，不斷提高參政議政水平，為香港良政善治更好發揮作用。司法機關作為香港法治的守護者，一定會以嚴格公正司法之行動，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，把香港法治這塊“金字招牌”發揚光大。政團社團是參與社會事務、守護香港的重要力量，應以全力支持行政長官和特區政府依法施政、凝聚各方力量共建香港的實際行動展現愛國愛港新氣象。在國家利益、民族大義、香港整體利益面前，任何個人、企業、學校、單位、組織的利益都是小利益，要服從國家、民族、香港的大利益。政團社團都應以香港和國家的整體利益為重，全力支持行政長官和特別行政區政府依法施政，全力同反中亂港分子作鬥爭，全力動員各自的成員和所聯繫的界別群眾一起撐香港、建香港。區議會作為參與香港基層治理的重要組成部分，應以扎根基層、服務社區的實際行動展現愛國愛港新氣象。全新的區議會，要有一個全新的開始，香港需要一個真正為香港市民服務的區議會。區議員作為特別行政區政府施政的助手、市民解決問題的幫手，要做好上情下達、下情上報，發揮好特區政府和居民之間的橋梁紐帶作用，把精力放在服務居民上，把社區居民的大事小情放在心上，瞭解他們的急難愁盼，幫助解決日常實際問題，用點點滴滴的實際行動來回報廣大居民的信任和支持。香港工商界作為推動香港繁榮穩定的主力軍，應以促進香港高質量發展、踐行社會責任的實際行動展現愛國愛港新氣象。每位居民都是香港這個美好家園的持份者、建設者、受益者，應以為香港發展出一份力、發一份光的實際行動展現愛國愛港新氣象。廣大青年是香港的未來和希望，應以投身建設香港、逐夢打拼、書寫精彩人生的實際行動展現愛國愛港新氣象。

