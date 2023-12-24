周小柯答中評：中止關稅減讓是對民進黨反制

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（圖片由受訪者提供） 中評社香港12月24日電（記者 段曉魯）國務院關稅稅則委員會21日發布公告，決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓。對此，北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社採訪，他表示，中止ECFA部分產品關稅減讓，是對民進黨當局長期維持並強化對大陸產品進入台灣市場限制的合法合理反制。民進黨當局對大陸設置的貿易壁壘，與ECFA的精神背道而馳，嚴重損害了大陸相關產業和企業利益，危及兩岸經貿關係的持續健康發展，也不利於台灣同胞的利益福祉。



周小柯表示，大陸根據對台貿易壁壘調查結果，決定中止ECFA部分產品關稅減讓，是對民進黨當局長期維持並強化對大陸產品進入台灣市場限制的合法合理反制。民進黨當局對大陸設置的貿易壁壘，與ECFA的精神背道而馳，嚴重損害了大陸相關產業和企業利益，危及兩岸經貿關係的持續健康發展，也不利於台灣同胞的利益福祉。此次推出該項舉措，主要目的有兩個方面。一方面，保護大陸石化產業相關企業的正當利益。另一方面，敦促台灣方面採取有效措施，取消對大陸的貿易限制，進而消除貿易壁壘的不利影響，促進兩岸貿易正常發展。



周小柯亦表示，國台辦發言人的表態表明，大陸方面希望兩岸關係回到和平發展正確軌道，希望通過協商談判，推動兩岸經貿正常化健康發展。這可以從三個方面深入理解該表態，一，重申了“九二共識”是兩岸對話協商的共同政治基礎，兩岸所有的協商都建立在這個基礎之上；二，表明了大陸方面願意積極解決兩岸經貿關係中出現的問題；三，希望台灣各界與大陸相向而行，共同推動兩岸經貿關係中各類問題得到合理解決。

