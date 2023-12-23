中評關注：府院高層連奔中部釋利多　告急？

陳建仁到台中舉辦“海線鐵路雙軌計劃進度說明會”及現地會勘。（中評社 資料照） 中評社台中12月23日電（記者 方敬為）“行政院長”陳建仁21日到台中視察軌道建設，蔡英文22日也到南投允諾體育設施整建，民進黨府院高層接連到中部釋放利多，時間點在大選前夕，引起在野黨質疑是“政策買票”。先前“中霸天”中國國民黨台中市長盧秀燕批評占多數的區域綠委沒爭取建設“都在睡覺”，讓民進黨選將跳腳，如今紛紛邀請府院高層到地方端牛肉，刺激選情意味濃。



中台灣近期陸續在重大建設上取得進展，許多建設計劃獲得府院高層首肯，地方民眾戲稱，獲得“選舉大禮包”。台中市先前因為捷運藍線綜合規劃卡在“行政院”多時，引發藍綠互槓，“交通部長”王國材12月14日到台中視察捷運綠線延伸案，隨後陳建仁並拍板核定可行性評估，雖然藍線沒有下文，至少在綠線延伸的進度方面有所斬獲。



12月21日陳建仁再應民進黨“立法院”副長蔡其昌之邀，到台中沙鹿區舉辦“海線鐵路雙軌計劃進度說明會”及現地會勘；22日蔡英文也應民進黨南投縣“立委”蔡培慧之邀，視察中興新村體育館翻修整建工程，允諾盡速推動，帶動中興新村活化。府院高層接連到中台灣釋放利多，引起關注。



依照台灣的選舉政治生態，執政黨為了爭取支持、固守政權，選前多少會釋出建設紅利，值得注意的是，中台灣備受關愛，可歸於兩個原因，一是選票考量，中台灣生活人口眾多，是選舉兵家必爭之地，藍綠過去每逢大選都喊出“決戰中台灣”，當中包括全台人口第二大城台中市就有284萬人，還有六都之外人口第一大縣彰化縣也有124萬人，向外延伸至南投、苗栗、雲林等縣市，約500多萬人集中在中台灣。



二是區域“立委”選情有傷，在中部具有高度影響力的台中市長盧秀燕先前痛批蔡政府對台中的三大建設“一毛錢都沒給”，並暗酸地方席次占多數的綠委“在睡覺”，引起綠營跳腳。其他藍營首長也運用相同策略，助陣國民黨籍選將。



中彰投3縣市共有14席區域“立委”，當中民進黨占10席，比例70%，官方給予地方的建設經費缺乏、計劃卡關，綠委難辭其咎，相關選戰策略讓綠營選將產生危機感，選情亮紅燈，也是府院高層出手的原因之一。

