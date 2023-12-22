賴清德嘉義縣拚大選　讓嘉義大建設、大發展

“唱土地的歌，拼咱的希望”活動來到嘉義太保，在後潭鎮福宮廟前廣場拼出“的”字。（照片：民進黨提供） 中評社嘉義12月22日電／民進黨主席暨2024候選人賴清德22日出席“唱土地的歌，拼咱的希望－嘉義場”。賴清德提出“一中心兩園區”的產業建設，透過“南院、鐵道、阿里山”的觀光建設，以及“三大亮點”的民生建設，打造“科技文化雙軸心，建設升級新嘉義”。



“唱土地的歌，拼咱的希望”來到嘉義太保，在後潭鎮福宮廟前廣場，拼出“的”字，為“選對的人，走對的路”添上漂亮一筆。活動更有“鐵漢歌王”楊烈、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達、“立法委員”候選人蔡易餘、陳冠廷、王美惠與多位地方黨公職共同響應，並用台語喊出“‘國會′過半數，嘉義大進步”口號，氣勢十足。



賴清德致詞首先感謝大家在這麼冷的天氣來到現場應援，他說，選舉就是民主的嘉年華，要為人民帶來快樂，為台灣帶來幸福。因此這周他一步一腳印，到全台各個縣市邀請鄉親，大家作伙來唱土地的歌、作伙來拼字，共同拼出我們的希望。賴清德說，台灣的未來，要繼續“選對的人、走對的路”，人民的力量團結作伙，衝破獨裁專制的黑暗，就像畫家陳澄波的那幅《玉山積雪》，民主的光芒，一直都在嘉義閃耀。



賴清德表示今天特別榮幸，能夠邀請金鐘歌王楊烈先生，作伙參與環島拼字活動。“我們把台灣放在自己左右，讓嘉義人擁有豐富的笑容好不好？”，他改編楊烈的成名曲〈如果能夠〉，呼籲鄉親明年1月13日，一起迎接勝利的美麗結果，請大家繼續支持嘉義、壯大台灣。



賴清德也向現場鄉親報告關於嘉義的“均衡台灣國家建設計劃”，以科技文化雙軸心，建設升級新嘉義。他說，嘉義依山傍海，有阿里山的壯闊，也有沿岸豐富的鹽田景觀。嘉義豐富的文化，也是所有鄉親的驕傲。他始終認為，與其一個縣市向前走一百步，不如每個縣市一起向前走一步；所以未來要透過“一中心兩園區”的產業建設，發展“南院、鐵道、阿里山”的觀光建設，透過“三大亮點”的民生建設，打造“科技文化雙軸心，建設升級新嘉義”。

