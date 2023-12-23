彭韜答中評：ECFA政治和法理基礎失效了

彭韜（中評社資料圖） 中評社北京12月23日電（記者 海涵）國務院關稅稅則委員會日前發布公告，決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜就此接受中評社記者採訪時表示，大陸中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓，這是無可厚非的，合理合法。這一措施對台灣經濟、政治和民進黨當局具有三重警示作用。



首先，兩岸之間的經貿合作必須建立在公平公正的基礎之上，必須遵守WTO的規則和國際慣例，不能帶有任何歧視和偏見。



彭韜表示，截至2023年11月，台灣共對大陸2509項產品禁止進口，這單方面違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定。據台當局數據顯示，自2011年1月至2023年8月，台灣地區對大陸出口獲得關稅減免為98.36億美元，大陸獲得對台出口關稅減免僅10.52億美元。這是完全不成比例的，但大陸也並未因此採取對等的關稅報復措施。ECFA早收清單中包括539項產品，此次大陸只是中止了其中的12項產品。由此可見，大陸此舉警告意味強烈。也就是說，今後只要民進黨在台執政且仍舊不思悔改、繼續在“台獨”末路狂飆，大陸完全中止ECFA也並非不可能的事情。這也宣告著大陸對正在執政的民進黨當局單方面讓利的結束。

