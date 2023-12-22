TVBS民調：賴蕭33%　侯康32%

《TVBS》22日公布2024大選最新民調，“賴蕭配”支持度33%，“侯康配”為32%，藍綠差距僅剩1個百分點。“柯盈配”為24%第三名。（中評社 資料照） 中評社台北12月22日電／《TVBS》民調中心22日公布2024大選最新民調，民進黨“賴蕭配”支持度33%，中國國民黨“侯康配”為32%，藍綠差距僅剩1個百分點。台灣民眾黨“柯盈配”為24%第三名。



“立委”政黨票支持度方面，該民調顯示國民黨32%，民進黨30%，民眾黨18%，時代力量4%，15%未決定。



首場“總統”政見發表會於20日舉行，是此次大選侯友宜、賴清德、柯文哲第一次正面交鋒，侯友宜用國語、閩南語雙聲道，猛批民進黨施政和賴清德“台獨”立場問題，賴清德護航政府，提出萬里違建老家交付公益信託拆彈，也開炮反問侯柯，而柯文哲則聚焦自身政見、批評蔡政府施政，並未當場回應質疑。



《TVBS》今天公布政見會後最新民調，對比12月12日的前次民調，賴蕭配從36%下跌3個百分點到33%，侯康配支持度維持32%，柯盈配則從22%上升2個百分點至24%。還有11%的選民未決定。



另針對選民投票意願，《TVBS》民調顯示，87%民眾表示會去投票，3%不一定，10%不會去投票，推估投票率為79%，高於2020年大選前實際投票率（74.9%）。



本次TVBS民調訪問時間為12月15日至12月21日晚間18時30分到22時，調查方法為市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問針對20歲以上台灣民眾取得有效樣本1840位（市話918、手機922），在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.3個百分點以內，經費來源為TVBS。