吳宜語中評：若綠上台兩岸經貿嚴峻

中國社科院台灣研究所政經研究室主任、研究員吳宜（中評社資料圖 李子寧攝） 中評社香港12月23日電（記者 盧哲）中國社科院台灣研究所政經研究室主任、研究員吳宜接受中評社記者專訪時指出，這次大陸對ECFA部分產品關稅實行中止的措施，實際上是發出了一個強烈的信號，即在民進黨當局政治上拒不承認“九二共識”，經濟上加大對兩岸經貿、兩岸人員往來的限制甚至是阻撓的情況下，未來若民進黨上台，兩岸經貿的形勢將會非常嚴峻的。“一旦民進黨上台，大陸方面不排除對ECFA項下的其他產品採取逐步的更加嚴厲的中止關稅優惠的措施。”吳宜強調，ECFA項下的所有早收清單的優惠產品都是有可能中止優惠關稅的、也將一步步的對台灣的傳統產業產生比較大的影響。



12月15日商務部發布對台貿易壁壘調查最終調查結論的公告後，國務院關稅稅則委員會21日發布公告，台灣對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，決定對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。



吳宜首先分析，造成這樣的局面主要是有兩大方面的因素。首先是經濟上，長期以來，民進黨當局單方面對大陸的產品採取歧視性的禁止和限制措施。從兩岸加入WTO以後，到民進黨當局上台以來，這種單方面的歧視限制措施一直存在，這是兩岸經濟不平衡、不均衡的一個重要原因。

