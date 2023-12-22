中央生態環保督察公開通報5省典型案例

中評社北京12月22日電／據新華社報導，大氣污染防治工作不力、侵占毀壞海防林……22日，中央生態環境保護督察組曝光了5省的典型案例。



2020年至2021年，福建省分兩批認定了25個化工園區，14個位於閩江流域。督察發現，其中有10個化工園區在達標認定時，均存在用地不符合規劃要求的問題，但福建省有關部門把關不嚴，予以通過。到督察進駐時，仍有8個化工園區的部分用地不符合規劃要求。2023年以來，有關部門多次暗查發現，一些化工園區違法排污問題較多。



河南一些地方大氣污染防治工作不力。許昌市長葛經濟技術開發區企業違法排污問題突出，其中青浦合金公司燒結機煙氣管道多處洩漏，煙氣大量外溢，企業在線監測數據嚴重失真。平頂山市寶豐高新技術產業開發區的平煤神馬京寶公司、寶豐潔石煤化公司焦爐煙氣收集效率低，裝煤出焦時黃煙滾滾，污染嚴重。兩地應急減排措施普遍落實不到位。



督察發現海南省一些市縣海防林保護不力。近十年全省規劃保護的海防林長度從1051公里縮短至940公里，面積從14150公頃減少至10998公頃。一些地方隨意侵占海防林，萬寧市、文昌市等地存在通過調整規劃蠶食海防林問題。



甘肅白銀市一些縣區違規開採礦產，對文物保護造成不利影響。景泰縣景宇礦業有限責任公司、昌盛冶煉有限責任公司分別違法占用全國重點文物保護單位明長城紅水堡遺址建設控制地帶499.7畝、213.6畝。景泰縣文物保護部門要求企業整改違法行為，但截至2023年11月，整改仍未完成。



督察組在青海發現，部分退化草原修復項目方案制定不科學，生態修復效果大打折扣。果洛州久治縣2021年編制的退化草原修復項目，草原改良地塊中包含了位於索乎日麻鄉的2.6萬畝石質山峰。現場檢查時看到，這些山峰既沒有土壤覆蓋也沒有植被生長，不應作為退化草原進行修復。一些地方對項目後期管護明顯不重視、不作為，草原修復成果維持不到兩年又回歸舊狀。