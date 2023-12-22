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北京市國防動員辦原黨組成員明海接受審查
http://www.CRNTT.com   2023-12-22 18:24:37


　　中評社北京12月22日電／據新華社報導，北京市紀委監委22日通報，北京市國防動員辦公室原黨組成員、副主任田明海涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受北京市紀委監委紀律審查和監察調查。

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