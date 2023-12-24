包承柯答中評：台賺大陸錢買武器 令人寒心

上海東亞研究所副所長包承柯（中評社資料圖 受訪者供圖） 中評社香港12月24日電（記者 盧哲）國務院關稅稅則委員會21日發布公告，台灣對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，決定對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。上海東亞研究所副所長包承柯接受中評社記者專訪表示，大陸方面此次挑選了化工產品又提出這樣的安排，更多地是向台灣民進黨當局發出警告，即ECFA的安排最終是施惠於台灣民眾、台灣企業，也希望台灣當局開放台灣市場進行公平交易。若不施行，台灣所享受的ECFA待遇就會受到影響。包承柯認為，如果台當局有誠意解決問題，就應該對大陸商品對等的開放台灣市場。



包承柯表示，ECFA已經實行了很長時間，十幾年來，從當初實施到後來的發展，兩岸的經貿交流通過ECFA的成果都顯示出來，對推動兩岸關係發展產生巨大影響，成為兩岸關係中重要的經濟合作基礎。“因為經濟利益層面上關乎兩岸民眾，尤其是台灣民眾。”包承柯說，ECFA是讓利台灣，讓台灣社會和民眾受惠，對台灣民眾來說有更多的切身利益。“從一些經貿關係上的統計數據可以看出，從ECFA實施以來，台灣每年對大陸的貿易及各項安排，都獲得巨大的利益。去年兩岸經貿往來已經達到台整個對外貿易總額的40%以上、一千多億的巨額出超數字。這個巨額數字反映了兩岸之間的貿易不公平。”

