鐵路部門積極保障寒潮天氣旅客運輸安全

中評社北京12月22日電／據新華社報導，全力做好旅客服務、強化線路設備巡查、加強重點物資運輸……時至寒冬，面對多地出現的寒潮天氣，全國鐵路部門採取多種措施，積極防範應對低溫雨雪冰凍災害，全力確保旅客出行平安有序。



來自中國國家鐵路集團有限公司的數據顯示，12月1日至21日，全國鐵路發送旅客18405.4萬人次，日均發送旅客876.4萬人次，日均開行旅客列車9371列。



“目前，全國鐵路運輸秩序基本穩定，所有線路均處於開通狀態。”國鐵集團運輸調度指揮中心客運調度處主管牛劍告訴記者。



走進鄭州東站，記者看到，在售票大廳、進站口、候車廳洗手間和站台邊緣等易濕滑場所，工作人員鋪設了草墊和防滑地毯，並增設安全提示牌，增加引導人員做好防滑處理，確保旅客安全出行。



針對重點旅客，中國鐵路鄭州局集團公司管內鄭州、洛陽、安陽、南陽等城市客流較大的車站，優化品牌服務台重點服務流程，對老、弱、病、殘、孕等重點旅客開辟車站和列車綠色無障礙接駁服務通道，溫馨服務重點旅客寒冬出行。



隨著冬季雨雪冰凍天氣增多，中國鐵路武漢局集團公司強化路地合作保障機制，與武漢公交集團等單位加強聯動，做好鐵路公交、地鐵、出租車等運輸接駁，在惡劣天氣、列車晚點等情況下，通過延長公共交通收班時間、加密開行班次等措施，助力旅客暢行最後一公里。



在西南，受低溫雨雪天氣影響，貴州等地氣溫下降，覆冰電力線路大幅增加。中國鐵路成都局集團公司與南方電網貴陽供電局密切合作，持續開展供電區域內涉及貴陽站、貴陽北站及貴廣高鐵、貴南高鐵等管內高鐵供電線路覆冰監測，及時研判極端天氣對鐵路供電運行的影響，確保電力設備設施處於健康運行狀態。

