北京知識產權法院原院長宿遲獲刑十年6個月

中評社北京12月22日電／據新華社報導，北京市第四中級人民法院22日依法公開宣判北京知識產權法院原院長宿遲受賄一案，對被告人宿遲以受賄罪，判處有期徒刑10年6個月，並處罰金人民幣80萬元。對宿遲受賄犯罪所得及收益予以沒收，上繳國庫。