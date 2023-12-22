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北京知識產權法院原院長宿遲獲刑十年6個月
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2023-12-22 18:24:11
中評社北京12月22日電／據新華社報導，北京市第四中級人民法院22日依法公開宣判北京知識產權法院原院長宿遲受賄一案，對被告人宿遲以受賄罪，判處有期徒刑10年6個月，並處罰金人民幣80萬元。對宿遲受賄犯罪所得及收益予以沒收，上繳國庫。
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