第三輪中央生態環保督察5省份已問責180人

中評社北京12月22日電／據新華社報導，第三輪第一批中央生態環境保護督察組正在對5省進行督察。生態環境部22日通報，5省已經約談黨政領導幹部234人，問責黨政領導幹部180人。



第三輪第一批5個中央生態環境保護督察組於11月21日至22日陸續進駐福建、河南、海南、甘肅、青海五個省開展督察。截至12月18日晚，各督察組共收到群眾來電、來信舉報16309件，受理有效舉報13718件，經梳理合併重復舉報，累計向有關省轉辦11102件。有關省已辦結或階段辦結5222件，其中立案處罰608家，立案偵查43件；約談黨政領導幹部234人，問責黨政領導幹部180人。



截至12月18日，各督察組已完成下沉工作任務。各督察組根據前一階段督察掌握的情況和聚焦的問題線索，深入基層、深入一線、深入現場。通過下沉工作，查實了一批不作為、慢作為，不擔當、不碰硬，甚至敷衍應對、弄虛作假等形式主義、官僚主義問題。各督察組把推動解決群眾反映突出的生態環境問題作為下沉工作的重中之重，現場抽查群眾舉報問題的整改落實情況，並與群眾面對面交流，聽取意見建議。



有關省統籌經濟發展、民生保障和生態環境保護，高度重視督察整改工作，精準科學依法推進邊督邊改，一批群眾身邊的生態環境問題得到解決，一批整改不到位甚至污染反彈的問題得到查處，一批生態環境違法行為得到及時糾正。