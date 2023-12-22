公安部網絡謠言專項整治查處造謠傳謠人員

中評社北京12月22日電／據新華社報導，公安部12月22日在京召開新聞發布會，通報依法嚴厲打擊整治網絡謠言違法犯罪活動舉措成效情況。



公安部網絡安全保衛局副局長、一級巡視員李彤介紹，今年4月至7月，針對熱點事件中謠言高發等突出問題，公安部組織全國公安機關開展了為期100天的網絡謠言專項整治，集中查處整治了一批網上造謠傳謠違法犯罪活動。截至目前，全國公安機關已偵辦網絡謠言類案件4800餘起，依法查處造謠傳謠人員6300餘人，依法關停違法違規賬號3.4萬個。



在依法嚴厲懲治造謠誹謗等網絡暴力違法犯罪活動方面，2023年，全國公安機關重拳打擊整治造謠誹謗、謾罵侮辱、侵犯隱私等突出網絡暴力違法犯罪行為。截至目前，共查處網絡暴力違法犯罪案件110起，採取刑事強制措施112人，行政處罰96人，批評教育472人，指導重點網站平台阻斷删除涉網絡暴力信息2.7萬條，禁言違規賬號500餘個。



李彤表示，為確保社會大局持續穩定，全力維護人民群眾合法權益，公安部決定將2024年作為打擊整治網絡謠言專項行動年，部署全國公安機關開展為期一年的專項行動，堅持打防管控一體推進，持續加大全鏈條、全平台、全領域打擊力度，多措並舉推動打擊整治走深走實。