中評社北京12月22日電／據新華社報導，12月22日，最高人民法院發布關於征集人民法院案例庫參考案例的公告，並回應中國裁判文書網的有關問題。



據介紹，十年來，隨著裁判文書網的文書數量增加、社會關注增多，以及大數據分析技術的飛速發展，存在的不足屢屢被提出詬病。目前而言，裁判文書網存在著檢索不便利、標準不統一、權威度不夠等問題。此外，我國上網文書有大量基層法院審理的簡易程序或小額訴訟案件，不僅規則意義有限，還承載著各類事實性、身份性信息。



在裁判文書涉及的安全風險問題方面，海量文書上網後，因承載著大量國情社情信息而逐步成為各方關注的信息資源。有的商業公司將“爬取”的文書數據轉化為法律檢索、企業征信、人工智能“產品”營利，但未按安全、合規、可控要求管理。有些“黑灰產業”甚至據此從事敲詐勒索、信息倒賣、刷取流量等違法活動。



據介紹，從2021年7月開始，最高人民法院按照有關各方的反映、訴求和建議，採取了一些針對性整改措施。通過嚴格風險篩查、完善公開標準，每年上網文書數量從2020年的1920萬件、2021年的1490萬件降至2022年的1040萬件。2023年1月至今，上網文書數量為511萬件。



“可以說，自2021年以來，優化裁判文書公開機制的工作一直在有序開展，但從未‘叫停’過文書上網。”該負責人說。



據介紹，司法公開既包括在線公開，也包括線下公開；既包括向當事人的公開，也包括向社會公眾的公開。民法典、個人信息保護法、數據安全法出台後，對司法公開工作提出了新的更高要求。



“人民法院司法公開工作既要充分滿足當事人的參與權、知情權，方便人民群眾和社會各界瞭解監督，又切實做好權利保障和風險防控工作，防止公民的正當權益、企業的生產經營以及公共利益因不當公開受到不利影響。”該負責人表示，人民法院持續推進陽光司法的努力方向不會變，通過深化、優化司法公開提供更加優質高效司法服務的態度不會變。