住房城鄉建設部：精準施策穩定房地產市場

中評社北京12月22日電／據新華社報導，住房城鄉建設部部長倪虹在12月21日至22日召開的全國住房城鄉建設工作會議上表示，2024年是實施“十四五”規劃的關鍵一年，做好住房城鄉建設工作意義重大。在住房和房地產方面，要穩定房地產市場，堅持因城施策、一城一策、精準施策，滿足剛性和改善性住房需求，優化房地產政策。



“要堅持‘房子是用來住的、不是用來炒的’定位，適應房地產市場供求關係發生重大變化新形勢。”倪虹表示，要持續抓好保交樓保民生保穩定工作，穩妥處置房企風險，重拳整治房地產市場秩序。



同時，要構建房地產發展新模式，建立“人、房、地、錢”要素聯動的新機制，完善房屋從開發建設到維護使用的全生命周期基礎性制度，實施好“三大工程”建設，加快解決新市民、青年人、農民工住房問題，下力氣建設好房子，在住房領域創造一個新賽道。



在城鄉建設方面，倪虹指出，要積極推進城市更新行動，做實做細城市體檢。研究建立城市設計制度，再改造一批城鎮老舊小區，重點解決加裝電梯平層入戶、停車難等問題，建設一批完整社區，補齊一老一幼等設施短板，加強無障礙環境建設和適老化改造，打造一批兒童友好空間建設樣板。



此外，還要大力推進城市地下管網改造，實施城市排水防澇能力提升工程，深入推進城市生命線安全工程建設，推進城市生活垃圾分類提質增效，持續推進“口袋公園”、城市綠道建設，探索在中小學校、幼兒園周邊配套建設公園、公廁和等候區等場所設施，為接送孩子的家長提供便利。