對賭災害發生　投資本金或全失

中評社香港12月22日電／據大公報報導，巨災債券通常是保險公司或再保險公司委托其他金融機構發行，透過債券向投資者募集資金，同時支付利息給購買債券的投資者。



債券到期前，如果沒有遇到債券上約定的災害，那麼到期時投資者可以拿回本金，同時賺取債息。若在債券到期前碰上約定的災禍，投資者買債券的本金就會轉為保險公司支付賠償的資金。一般而言，投資者的本金會完全損失，惟部分巨災債條款可能容許投資者拿回小部分本金。



其實，巨災債就是保險公司替自己分散風險的另一種管道，正因為投資者須承擔高風險，所以巨災債支付的利息也比較高。



相比傳統債券，巨災債通常提供更高利率及回報。根據保險相連證券資料公司Artemis的資料，巨災債券市場規模已超過410億美元，比十年前增加一倍。



市場規模十年倍增



每當特別多自然災害發生，經濟大受影響的時候，每年追求回報的對衝基金經理，便想到與經濟周期沒有關係，卻能賺取高回報的產品，那就是巨災債券。當然，若發生自然災害，對衝基金可能損失慘重，但在經濟環境惡劣的情況下，即使不買巨災債，對衝基金買什麼股票也是虧損慘重，巨災債反而可以“博一博”。



發行巨災債大多是再保險公司，不過，每當特別多自然災害發生時，一些坐擁龐大資金的大型機構，也會在此時選擇拓展再保險業務，因為自然災害頻生，再保險的保費會特別高，這些機構就能賺取驚人利潤。只是若再有自然災害發生，賠償金額非常龐大，要解決問題，最好方法就是發行巨災債，即使再有自然災害發生，賠償也是由買入巨災債的投資者承擔，大型機構最終在相對低風險下，賺取高額保費。