ESG人才短缺　氣候證書解燃眉急

中評社香港12月22日電／據大公報報導，香港不止要多做些投資者教育，培育環境、社會和企業管治（ESG）人才亦十分重要。證監會要求所有上市企業，於2025年達到國際金融穩定委員會（FSB）要求的氣候變遷相關財務披露（TCFD）標準。CFA協會亞太區考試發展高級總監楊啟之表示，香港ESG人才短缺，尤其是ESG披露方面，因為企業要趕及2025年前做到證監會的ESG披露要求，需求突然大增，很難短時間內填補需求。



楊啟之續稱，特區政府已大力支持，撥款2億元推出為期3年的“綠色和可持續金融培訓先導計劃”，供從業員和專業人士，以及修讀相關學科的學生及畢業生申請。申請人在完成合資格培訓或取得資歷後，可申領最多1萬元資助。



為協助解決ESG人才需求問題，CFA協會早前宣布推出全新的氣候風險、估值與投資證書課程。楊啟之指出，目前很多正致力應對氣候變遷相關風險的投資公司都逐漸要求員工具備特定氣候分析技能，此全新證書課程正是為滿足市場需求而設。



該證書課程融合全球從業員在實務和應用方面的技能，旨在為金融專業人士提供與氣候相關的投資專業知識。越來越多的投資者希望在投資決策過程中，把氣候相關因素納入考量，因此相關領域正在迅速發展。