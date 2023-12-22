香港宜宣傳巨災債　吸引內地及中東資金

中評社香港12月22日電／據大公報報導，全球極端天氣頻現，令到自然災害損失買保險的巨災債（Cat Bonds）回報率大升，成為今年其中一個表現最佳的債券類別。資料顯示，巨災債今年回報率高達17%至23%，跑贏很多投資工具。本港首隻巨災債今年3月發行。保監局行政總監張雲正表示，亞洲投資者不太認識巨災債，香港有需要多做宣傳推廣，有望未來吸引內地，乃至中東資金來港投資。／大公報記者 李耀華 邵淑芬 許臨



氣候轉變而引發的自然災害，例如水災、旱災、飓風等，近年日益頻密，迫使發行商以高息率吸引投資者認購。這類投資日益受到基金青睞，巨災債發行數量與日俱增。任職於瑞士再保險公司，負責歐洲和亞洲構建巨災債交易的Andy Palmer表示，截至今年9月，巨災債發行額已達109億美元，飈升27%，投資者情緒非常高漲。



大型再保險公司，例如瑞士再保險和慕尼黑再保險，越來越看重巨災債市場，希望減輕日漸頻繁出現的天災所引致的巨大損失。一些大型企業也涉足巨災債市。兩年前，谷歌（Google）母公司Alphabet經腓尼基再保險，發行巨災債；今年7月，黑石委托瑞士再保險發行巨災債，為可能受自然災害影響的物業資產提供風險保險。



投資者以歐美為主



近年極端天氣事件發生頻繁，觸發賠償的條件越來越嚴格。保險相連證券資料公司Artemis創辦人Steve Evans表示，全球正就巨災債重新定價，尤其是美國加利福尼亞州、佛羅里達州和澳洲等地，令巨災債投資回報在十年間大升近一倍。



大灣區家族辦公室協會主席李慧芬表示，目前投資巨災債以歐美家族辦公室為主，香港家族辦公室並未涉足，主要是投資策略較為保守，更傾向長期穩定回報，而非短線炒賣。



本港首隻巨災債今年3月發行。李慧芬說，香港發展巨災債時間較短，而且數量偏少，市場傾向觀望。她認為，市場缺乏充足的巨災債投資經驗，待有足夠數據證明長期前景後，才會吸引家族辦公室入場。“高風險，高回報，在一般人眼中很正常，但家族辦公室並非如此。”李慧芬指出，家族辦公室不希望高風險產品在投資組合占太大比重，一般不超過3%。若組合中高風險產品增加，投入更保守、更高收息產品的錢也更多，以對衝潛在損失。



上駿國際執行董事兼總經理梁颖雯認為，巨災債有助平衡風險，但家族辦公室未必會把大量資產投入其中，所以香港應提升產品質量，做好宣傳工作，讓更多家族辦公室瞭解巨災債的好處，取得更加安全穩定的回報。

