美息趨降　投資市場望收復失地

中評社香港12月22日電／據大公報報導，美國聯儲局結束今年最後一次的議息會議，一致決定維持利率不變。局方公布最新點陣圖暗示，明年將會減息0.75厘，步伐較9月時預測為快。聯儲主席鮑威爾透露，不會等到通脹降至2%才減息，會太遲。聯邦基金利率目標範圍保持在5.25－5.5厘，連續三次按兵不動。會後聲明提到，通脹有所緩解，但仍處於高位，委員會堅定致力將通脹率回復至2%的目標。



聯儲預期明年通脹2.4%



聯儲局公布最新點陣圖顯示，明年底聯邦基金利率預期中值為4.6厘，低於9月時預期5.1厘，暗示明年將會減息0.75厘；2025年底利率為3.6厘，先前估算為3.9厘；2026年底為2.9厘，和先前估算相同。



局方預期明年通脹率為2.4%，2026年將回到2%目標。明年及後年失業率為4.1%，與9月時預期相同。聯儲並上調今年美國經濟增長預測至2.6%，高於9月時預測的2.1%，明年經濟增長預期由1.5%下調至1.4%。



鮑威爾表示，決策者正研究討論何時是減息時機。他透露，不會等到通脹降至2%才減息，會太遲。需要在此之前就降低對經濟的限制，政策需要時間才能在經濟中發揮效果。



對於美國經濟，鮑威爾表示現時無什麼立論基礎說明經濟進入衰退，認為降通脹同時經濟有可能避免衰退，但無法保證。鮑威爾坦言，通脹在失業率未有大幅上升情況之下降溫，仍屬過高，核心個人消費支出超過3%，前路有不確定性，正致力將通脹率恢復至2%的目標，但進程要花上一些時間。



這一兩年的加息，對美國以至全球投資市場造成一定程度衝擊，美國住宅樓市依然堅挺，跌後有力反彈，並迅速再創歷史新高。美股爭持多時，在上周公布議息結果當日，道指爆升。一如筆者近期所言，預計美國減息有望，全球樓市股市金市逐漸收復失地。基於新冠疫情及加息雙重打擊，近三年全球投資市場都有不少損失。現趁著減息憧憬反撲，實屬正常。