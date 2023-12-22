中評社香港12月22日電／據大公報報導，可以樂觀地預測，中國經濟的外部約束條件有望緩解，不排除美聯儲會在明年3月份開啟首次預防性降息的可能，這亦有望緩解中美貨幣政策周期錯位的約束。如果美聯儲政策轉向，歐央行可能跟隨美聯儲降息。對實體經濟而言，這將有助於全球製造業周期企穩回升。貿易方面，如果美聯儲的預防性降息可以使歐美經濟軟著陸的話，全球出口的鏈條將會好轉。



11月份的中國經濟數據顯示經濟﻿復甦動能仍然由供給推動，社會融資規模、新增人民幣貸款、M1、M2等指標說明社融總量符合預期，但自發融資的需求仍然偏弱，社融的結構有待優化。11月積極財政持續發力，政府債是社融的主要支撐項，包括發行特殊再融資債約3530億元（人民幣，下同）、新增地方政府專項債約1805億元，拉動政府部門淨融資同比多增4980億元。M1增速進一步下降，顯示資金活化程度進一步降低，說明信心需要進一步修復。



在歐美處於通脹壓力時，中國由於企業盈利下降和房地產部門去杠杆過程，加大了CPI和PPI下行壓力，因此需要在財政上加大杠杆，做反向托底。這一階段，我們應該充分汲取國際利用杠杆率修復經濟的經驗和教訓。



日本在經濟泡沫後存在很長的經濟﻿復甦周期。經濟大衰退出現後，全球需求下降導致日本的房地產、居民消費、企業投資都陷入低迷中，日央行基準利率近十年維持在零或零以下。在前十年甚至前二十年中，日本修復經濟的教訓是前期的政策刺激不足，後期居民和企業的通縮預期強化導致政策失效。一旦市場的通縮預期形成並且強化後，常規性的貨幣政策效用非常有限。



此外，日本的財政政策效果也低於預期，這是由於日本政府更迭過快，每次財政政策的執行都有重復部分，且效益無法延續。當然還有很多因素拉低了其財政政策的效果，包括日本國內的經濟效益不佳、基建的規模收益遞減、地方政府財務狀況不良導致財政政策乘數效應低於預期等。總的來說，貨幣與財政政策失效導致日本做出的很多努力都效果欠佳。



美國在次貸危機後吸取了日本90年代反向刺激政策不足的經驗教訓。在次貸危機後，美國財政和貨幣政策刺激力度迅速加大，扭轉了居民部門和企業部門的預期，基本上只用了三年就走出了經濟危機。



基於美日的經驗，當通脹有下滑征兆時，如果採取去杠杆的做法，可能初期能緩解通脹下滑壓力，但同時也會導致經濟增速快速下行，致使杠杆率下降幅度不及預期，甚至在經濟增速下降過快的情況下使得杠杆率反向增長。而如果強化財政和貨幣政策的逆周期調節作用，在初期不免會引起杠杆率快速增長，但一旦杠杆率的快速增長帶動GDP修復，就會因為分母效應使杠杆率逐漸回落至正常狀態。所以在利用杠杆率修復經濟時，不能影響到經濟自身的修復能力，否則效果可能不盡如人意。

