明年貨幣供給不鬆不緊

中評社香港12月22日電／據大公報報導，展望明年中國貨幣政策走向，內外壓力之下料將逐步趨穩，會更加注重資金直達實體的效率。降息方面，跟隨美聯儲降息節奏，但LPR（貸款市場報價利率）的降幅可能小於MLF（中期借貸便利）；降准方面，存在50點子的常態調降空間，但或難成為臨時補充流動性的最優選擇；信貸投放“質大於量、價”，結構性、定向性工具會發揮更大的作用。



筆者認為，匯率約束、銀行成本、通脹水平，是把握明年貨幣政策取向的三個“錨”。



存款利率逐步下行



今年三季度以來，貨幣政策“匯率底”的特徵越來越明顯：一是化債初期降准預期的落空，代之以價格更貴的MLF；二是在岸不提降息，離岸主動管理（外匯交易量收緊）。筆者認為這是人行在穩增長與金融防風險的綜合考量下，階段性提升了匯率調控的政策順位，而2024年這一考量同樣重要。



基本面現狀與匯率貶值雙向承壓下，人行呵護市場流動性的意願依然明確，但結構性、有成本的工具更受偏愛：四季度以來對降准等低成本的資金投放偏向謹慎，多以逆回購、MLF有價工具超額續作的方式補充商業銀行流動性，調控資金“量增價穩”。展望2024年，中美競爭的背景下“穩匯率”依舊是重要一環。中央經濟工作會議中強調，“把推進中國式現代化作為最大的政治”。



除了“匯率底”，也得關注“匯率頂”。2024年美元走弱背景下，人民幣的升值壓力在政策視角下並非無虞。觀察歷史上人民幣匯率與美元指數的走勢，匯率超調現象在人民幣升值壓力區間同樣存在；且相對於貶值，人行對升值壓力調控的經驗與工具均偏少，2018年初與2021年末的兩次升值超調均伴隨著人行降准或降息的總量寬鬆操作，而後續回歸合理水平也是主要受到外部事件驅動（貿易摩擦、疫情防控）而非政策調控。



因此，筆者提示在近期匯率市場深度不足的環境下，如果明年“人民幣升”快於“美元降”或使得人行被迫進行額外寬鬆，畢竟升值超調的匯率也會拖累內地需求與通脹。



近年來內地銀行“有些忙”，作為逆周期調節背景下穩經濟和防風險的“第一線”，既要定向支持、降低實體融資成本；還是地方化債、房企風險化解的主力；本身還面臨著金融供給側改革推進。

