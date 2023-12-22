年尾旅遊旺季　航空股值博

中評社香港12月22日電／據大公報報導，隨著2024年元旦假期愈來愈臨近，內地旅遊需求強勁。飛豬預測報告顯示，截至12月18日，元旦假期出游預訂量按年增長近4倍，上海、北京、杭州、廣州、成都、哈爾濱、深圳、重慶、南京、長沙等是元旦假期出游熱門目的地。數據顯示，今年假期火車票預訂量較去年大增，北京─哈爾濱、上海─南京、深圳─廣州、廣州─長沙、成都─重慶等是熱門高鐵游線路，熱門日期的車票大多已被預訂一空。另外，木鳥民宿發布的《2024元旦假期民宿預定趨勢報告》顯示，截至12月11日，2024元旦假期民宿訂單已達2023年同期的12倍。



內地旅遊出行人次在假期激增，疫情過後人們旅遊需求持續，航空行業有望受惠。內地三大航空企業經營數據亮眼。中國國航（00753）11月客運運力投入按年升279.1%；旅客周轉量按年升348.6%。其中，國內客運運力投入按年升219%；旅客周轉量按年升276.4%。平均客座率73.4%，按年升11.4個百分點。東方航空（00670）11月客運運力投入（按可用座公里計）按年升271.05%；旅客周轉量（按客運人公里計）增334.52%；客座率為76.18%，多11.13個百分點。南方航空（01055）11月客運運力投入按年升253.35%，其中國內、地區和國際分別升217.32%、293.9%和534.5%；旅客周轉量上升324.97%，客座率為78.93%，多13.30個百分點。旅遊需求在年底假期前將持續保持強勁，料三大航空企業今年第四季及全年業績應有不俗表現。



國泰11月載客量增2.1倍



再看本地，12月為疫後全面通關的首個聖誕假期，料客運業務亦按年強勁反彈。國泰航空（00293）11月載客量163.3萬人次，按年增加210%，乘客運載率增加2.1個百分點至80.5%。國泰行政總裁林紹波曾表示，航空運力有望在今年底恢復至70%，覆蓋超過80個航點，明年底能全面恢復。目前本地旅遊市場恢復進度理想，今年聖誕出行人次有望超疫情前水平，集團應可從中受惠。