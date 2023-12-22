創新藥銷售佳　留意康方生物

中評社香港12月22日電／據大公報報導，康方生物（09926）是一家臨床階段生物製藥公司，致力於首創及同類最佳療法的自主發現、開發及商業化，專注於滿足腫瘤、免疫及其他治療領域在全球的未決醫療需求。公司的業務旨在通過高效及突破性的研發創新來獲得成功。自成立以來，公司極具遠見地開發出一個端對端平台──康方全方位探索平台（“ACE平台”），涵蓋了全面的藥物發現和開發功能，包括靶點驗證、抗體發現與開發、CMC和符合GMP要求生產。



2023年上半年康方生物收入為36.7億元（人民幣，下同），按年增長21.5倍，該收入主要來自藥物銷售以及許可費收入。期內毛利36億元，按年大增25.7倍，主要歸因於許可費收入的大幅增長。盈利為24.9億元，去年同期則虧損6.9億元。



康方生物於2023年上半年首次實現半年度盈利，主要歸因於核心自主研發雙抗依沃西的首付款中有29.2億元已被確認為許可費收入。兩款已上市創新藥物開坦尼和安尼可，憑借突出的臨床價值，商業化不斷提升，為公司銷售增長作出重要貢獻。公司自主研發的雙抗新藥依沃西於2022年12月與Summit Therapeutics Inc訂立合作許可協議，公司已於2023年第一季度收到總計等值於5億美元的首付款，大幅充盈在手現金，助力臨床開發和商業化推進。SUMMIT亦宣布計劃於2023年下半年實現依沃西聯合化療用於一線治療鱗狀NSCLC的Ⅲ期臨床HARMONi－3試驗的首例受試者給藥。該等研究的開展意味看依沃西的臨床開發和快速推進，將為全球患者帶來新一代創新療法。



當前，創新藥板塊處於業績、估值、持倉等多重機會區間，在政策邊際回暖的大背景下，醫藥企業的大單品銷售額不斷創新高，顯示出醫藥產品的投資價值。



待股價回至35元布局



目前中證滬港深創新藥產業指數估值（PE－TTM）為22.3倍，處於指數發布以來2%的歷史低估位置，比歷史上98%的時間都更具性價比。明年來看，美聯儲已經明確結束加息周期，且明年美國減息時間表有望提前，減息幅度也有望超預期。因此相對今年而言，明年資本寒冬有望回暖。根據歷史數據，生物醫藥的股價表現與美國利率水平呈現明顯負相關。因此明年美息下降有望帶動生物醫藥板塊的表現，建議待康方生物股價回落至35元附近布局。



（作者為招商永隆銀行證券分析師、證監會持牌人士，並無持有上述股份）