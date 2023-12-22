中評社香港12月22日電／據大公報報導，香港推出新資本投資者入境計劃，設定投資門檻至少3000萬港元，較原來要求大增兩倍，反映新的投資移民計劃目標是力吸超高資產淨值的富豪來港，為金融資產及非住宅物業注入新活水，同時規定要將其中300萬港元資金投放在創科及一些重點行業之上，連串部署將推動香港財富資產管理與新型工業化發展，有助經濟﻿復甦步伐加快。



香港經濟發展好消息接踵而來，各方期待已久的新資本投資者入境計劃細則出台，吸引投資移民來港，預期明年中實施，預期每年引資1200億港元，這可與早前公布稅務優惠吸引家族辦公室落戶香港措施可起著相輔相成的作用，加上當局明年計劃引入公司遷册機制，以便利在外地註冊的公司，特別是以亞太區為業務核心的企業，將註冊地從海外遷至香港，從中可見香港在搶人才、搶企業的力度不斷增強，效用在明年更加明顯，對中長期經濟增長起著積極推動作用。



其實，香港為國際金融中心，亦是全球重要商貿樞紐，加上政治經濟穩定，持續匯聚大量超高資產淨值人士（可投資資產達到3000萬美元），有報告估計去年香港有1.5萬名超高資產淨值人士，位列全球城市之首，香港成為內地及海外富豪投資移民理想地。最新公布的資本投資者入境計劃，有助吸引更多富豪來港，提升香港在全球吸資能力。



政經穩定 投資移民理想地



該計劃投資門檻至少3000萬港元，這較原先的1000萬港元高出兩倍。換言之，定位與以往有別，有意瞄准超高資產的富豪，原因是香港在全球具相當競爭力，有條件“挑肥揀瘦”，力吸富豪來港，推動經濟更好發展。



力吸富豪 利好股市工商廈



雖然新的投資移民計劃門檻比前提高，但依然具有很大吸引力，相信會受到市場歡迎。例如計劃所列投資範圍比前更廣泛、更有彈性。除了可投資非住宅物業之外，投資的金融資產已不再局限於港元資產，亦可包括人民幣資產以及證監會認可的基金產品，這些金融資產都是容易套現的資產，有助吸引投資移民來港。



根據計劃，申請者需投資至少2700萬港元在金融資產及非住宅物業（上限1000萬港元）之上，從而對香港股市與工商等非住宅物業市場提供一定支撐作用，利好香港金融業發展，惠理集團（00806）的資產管理業務也會受惠。

